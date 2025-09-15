15 сентября 2025

На «Флаэртиане» покажут специальную программу к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Фото

В программе четыре фильма, раскрывающие богатство коми-пермяцкой культуры
В программе четыре фильма, раскрывающие богатство коми-пермяцкой культуры Фото:

Пермскому фестивалю документального кино «Флаэртиана» в этом году исполняется 30 лет. Свой 100-летний юбилей в 2025 году отмечает и Коми-Пермяцкий округ. По этому случаю зрителям представят специальную программу. В ней заявлены фильмы, раскрывающие богатство коми-пермяцкой культуры. Заявление прозвучало в рамках пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. 

«Благодаря инициативе „Флаэртианы“ зрителям предоставляется возможность по-новому взглянуть на культурное наследие Коми-Пермяцкого округа, подчеркнуть важность сохранения этнокультурного многообразия и укрепить интерес к традициям и истории народов региона. Особенно приятно, что фестиваль в 2025 году открывается фильмом „Лес. Хранитель жизни“ (6+), потому что одним из авторов фильма является пермячка Ирина Шапман. Это удивительно добрый и семейный фильм о силе и уязвимости природы», — подчеркнула заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова. 

В специальную программу включены четыре фильма, объединенные темами сохранения самобытной культуры и переосмысления идентичности в условиях современности. Все кинопоказы в рамках данной программы доступны для посещения бесплатно:

  • «9 забытых песен» (12+) (режиссер Галина Красноборова, 2008) — документальный фильм-притча, посвященный преемственности поколений и культурным традициям народа;
  • «Быкобой» (18+) (режиссер Анатолий Балуев, 2000) — картина, исследующая народные обычаи и ритуалы в современной сельской жизни на примере села Большая Коча;
  • «Мы были дымом» (16+) (режиссер Анатолий Балуев, 1992) — философское эссе о судьбе народа, основанное на личных историях жителей родного села режиссера — Кочево;
  • «Старухи» (6+) (режиссер Галина Красноборова, 2015) — фильм-портрет женщин, являющихся хранительницами культурных традиций коми-пермяцкого народа.

