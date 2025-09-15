Власти Перми объяснили, почему в транспорт не вернут кондукторов

Кондукторы в общественный транспорт Перми не вернутся. Это связано с высокими затратами на их работу и дефицитом кадров. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин на комитете по экономическому развитию Пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Марка Коробова.
Коробов уточнил, рассматривается ли возможность возвращения кондукторов на часть маршрутов. «В сторону возврата кондукторов мы не движемся по нескольким факторам. Себестоимость работы кондуктора выходит дороже, чем эффект от сбора платы за проезд. Кроме того, набрать большой объем сотрудников в нынешних условиях рынка труда крайне проблематично», — пояснил Путин.
Чиновник также отметил, что наличие кондуктора в автобусе не гарантирует оплату проезда. «Большая доля безбилетных пассажиров совершают короткие поездки. Если появится кондуктор, не факт, что они станут оплачивать проезд. Большая часть из них не поедет в транспорте, потому что им за это придется платить деньги», — добавил он.
Последних кондукторов убрали из общественного транспорта Перми год назад. Тогда от их услуг отказался перевозчик на маршруте №72.
