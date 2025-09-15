В Перми всероссийский фестиваль циркачей пройдет не в цирке

В Перми выступят детские цирковые коллективы из 15 регионов России. Фестиваль «Феерия» пройдет в ноябре. Гала-концерт с лучшими номерами состоится в ДК им. Солдатова, рассказали организаторы.
«На сцену выйдут 34 талантливых коллектива из 15 регионов страны, чтобы продемонстрировать свои лучшие номера: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика. Состоится гала-шоу седьмого Всероссийского фестиваля „Феерия“ на сцене дворца культуры имени А.Г. Солдатова», — сообщает в Telegram пермский Центр по реализации проектов в сфере культуры.
Фестиваль пройдет с 19 по 21 ноября. Оценивать конкурсантов будет звездное жюри, которое возглавляет Аскольд Запашный. Гала-шоу состоится 21 ноября.
