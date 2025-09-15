В Прикамье военные ЦВО отработали уничтожение мостов через Каму

В Пермском крае завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие отработали на Каме организацию железнодорожной паромной переправы и наведение наплавного железнодорожного моста после «разрушения» основных транспортных путей условным противником.
«Учения были направлены на восстановление транспортного сообщения в условиях военного времени. По сценарию, в результате воздействия „противника“ были выведены из строя автомобильный и железнодорожный мосты через Каму в Перми.В оеннослужащие организовали железнодорожную паромную переправу с пропускной способностью до 300 вагонов и 200 единиц техники в сутки», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе практических действий участники отразили нападения диверсионно-разведывательных групп, применили крупнокалиберные пулеметы и FPV-дроны, а также отработали оказание медицинской помощи и эвакуацию раненых. Кроме того, военнослужащие провели маскировку переправы, отбили атаки сверхлегкого самолета и уничтожили условный десант.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!