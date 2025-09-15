15 сентября 2025

В Прикамье военные ЦВО отработали уничтожение мостов через Каму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные в Перми отработали варианты действий при нападении «диверсантов»
Военные в Перми отработали варианты действий при нападении «диверсантов» Фото:

В Пермском крае завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие отработали на Каме организацию железнодорожной паромной переправы и наведение наплавного железнодорожного моста после «разрушения» основных транспортных путей условным противником.

«Учения были направлены на восстановление транспортного сообщения в условиях военного времени. По сценарию, в результате воздействия „противника“ были выведены из строя автомобильный и железнодорожный мосты через Каму в Перми.В оеннослужащие организовали железнодорожную паромную переправу с пропускной способностью до 300 вагонов и 200 единиц техники в сутки», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе практических действий участники отразили нападения диверсионно-разведывательных групп, применили крупнокалиберные пулеметы и FPV-дроны, а также отработали оказание медицинской помощи и эвакуацию раненых. Кроме того, военнослужащие провели маскировку переправы, отбили атаки сверхлегкого самолета и уничтожили условный десант.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие отработали на Каме организацию железнодорожной паромной переправы и наведение наплавного железнодорожного моста после «разрушения» основных транспортных путей условным противником. «Учения были направлены на восстановление транспортного сообщения в условиях военного времени. По сценарию, в результате воздействия „противника“ были выведены из строя автомобильный и железнодорожный мосты через Каму в Перми.В оеннослужащие организовали железнодорожную паромную переправу с пропускной способностью до 300 вагонов и 200 единиц техники в сутки», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе практических действий участники отразили нападения диверсионно-разведывательных групп, применили крупнокалиберные пулеметы и FPV-дроны, а также отработали оказание медицинской помощи и эвакуацию раненых. Кроме того, военнослужащие провели маскировку переправы, отбили атаки сверхлегкого самолета и уничтожили условный десант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...