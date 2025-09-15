15 сентября 2025

Властям передадут спорное здание училища на Розалии Землячки в Перми

Здание бывшего пермского профтехучилища передадут в краевую собственность
Более десяти лет назад данный объект был передан в распоряжение пермского филиала ВШЭ
Более десяти лет назад данный объект был передан в распоряжение пермского филиала ВШЭ

Арбитражный суд Пермского края принял решение, обязывающее территориальное управление Росимущества рассмотреть возможность передачи здания бывшего профессионально-технического училища из федеральной собственности в краевую. Речь идет об объекте на Розалии Землячки, 11. 

«Соответствующий иск был инициирован региональным Министерством по управлению имуществом. Более десяти лет назад данный объект был передан в распоряжение пермского филиала Высшей школы экономики, однако учебное заведение не использовало здание и впоследствии отказалось от него», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

После этого Росимущество выставило недвижимость на продажу с начальной стоимостью 96,3 млн рублей. В то же время краевые власти настаивали на том, что образовательные объекты не должны переходить в частную собственность и должны оставаться в ведении региона.

Суд установил запрет на продажу здания и прилегающего земельного участка до момента окончательного урегулирования вопроса о его статусе. Проведение торгов, запланированных на весенний период, было приостановлено.

