Мэрия Перми отдает кафе-холм на эспланаде в краевую собственность

13 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пока кафе-холмы пустуют Фото: Сергей Русанов Одно из кафе-холмов, строящееся на пермской эспланаде, мэрия города хочет бесплатно передать в краевую собственность. Объект готов уже на 70%. Проект решения внес в городскую думу глава Перми Алексей Демкин. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края: 1.1 объект незавершенного строительства с кадастровым номером 59:01:4410068:140 по адресу: г. Пермь, по ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Попова; 1.2 земельный участок площадью с кадастровым номером 59:01:4410068:146 по адресу: г. Пермь, Ленинский район», — говорится в документе, размещенном на сайте думы. Согласно кадастровой карте, по этим координатам размещается одно из кафе-холмов. Вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. О том что в одном из «холмов» разместится туристский центр, который организуют власти края, в июне говорил мэр Перми Алексей Демкин. По его словам, в остальные зайдут коммерческие арендаторы. Глава города также анонсировал открытие здесь частного музея. «Холмы» — небольшие здания, построенные на пермской эспланаде в рамках ее реконструкции несколько лет назад. Планировалось, что в них откроются кафе и другие заведения, но до сих пор они пустуют.

Одно из кафе-холмов, строящееся на пермской эспланаде, мэрия города хочет бесплатно передать в краевую собственность. Объект готов уже на 70%. Проект решения внес в городскую думу глава Перми Алексей Демкин. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края: 1.1 объект незавершенного строительства с кадастровым номером 59:01:4410068:140 по адресу: г. Пермь, по ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Попова; 1.2 земельный участок площадью с кадастровым номером 59:01:4410068:146 по адресу: г. Пермь, Ленинский район», — говорится в документе, размещенном на сайте думы. Согласно кадастровой карте, по этим координатам размещается одно из кафе-холмов. Вопрос депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. О том что в одном из «холмов» разместится туристский центр, который организуют власти края, в июне говорил мэр Перми Алексей Демкин. По его словам, в остальные зайдут коммерческие арендаторы. Глава города также анонсировал открытие здесь частного музея. «Холмы» — небольшие здания, построенные на пермской эспланаде в рамках ее реконструкции несколько лет назад. Планировалось, что в них откроются кафе и другие заведения, но до сих пор они пустуют.