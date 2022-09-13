Вице-мэр Екатеринбурга решил схитрить перед сделкой с олигархами

По словам Владимира Гейко, интриги с его стороны не было Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подготовку документов для частичной передачи ключевого актива мэрии Екатеринбурга — ЕМУП «Водоканал» — в руки олигархов сопровождала интрига. По данным URA.RU, вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко якобы попытался исключить свое участие в сделке, переложив ответственность на своего коллегу Дмитрия Ноженко. Хотя сам Гейко это опровергает.

Утром 13 сентября мэрия выложила постановление мэра Алексея Орлова, в котором он указывает, кто из чиновников и за что будет отвечать, когда какой-нибудь крупный холдинг отправит в администрацию официальный запрос на концессию отдельных объектов «Водоканала» (например, очистных сооружений). Такого рода соглашения предполагают, что бизнес вкладывает сотни миллионов в развитие инфраструктуры, а взамен получает от властей право забирать себе часть платежей горожан за ЖКХ.

В мэрии подчеркивают: подписание Орловым этого постановления вовсе не означает, что объекты «Водоканала» перейдут к частникам уже завтра. Но признают, что это — важная часть подготовки сделки.

Согласно документу, вести переговоры с концессионерами от имени мэрии будет департамент экономики, курируемый Ноженко. Но контролировать, как инвестор соблюдает договор, будет управление по ЖКХ, подведомственное Гейко. Также в цепочку согласований включены земельный комитет (первый вице-мэр Игорь Сутягин) и Главархитектуры (вице-мэр Рустам Галямов).

«Мэрия долго готовила этот документ. Насколько я знаю, Гейко, во-первых, вообще против концессии, поскольку опасается, что, если пустить бизнесменов на „Водоканал“, город потеряет контроль над предприятием. А во-вторых, он пытался максимально отстраниться, убрать свою фамилию, чтобы не нести ответственность в случае каких-то проблем. В итоге не получилось», — поделился источник в областном правительстве. Договор о концессии будет утверждать губернатор Евгений Куйвашев.

Сам Гейко в разговоре с URA.RU заверил, что не интриговал. По его словам, споры действительно были, но лишь в части грамотного распределения функционала между «экономистами» (то есть Ноженко) и «технарями» (управление по ЖКХ). Вице-мэр также подчеркнул, что по поводу «Водоканала» в мэрию регулярно звонят крупные бизнесмены из разных регионов, но ни одного конкретного предложения (в виде запроса) пока не поступало. Как писало URA.RU, весной 2022-го интерес к очистным сооружениям «Водоканала» проявил московский холдинг «Ташир», возглавляемый миллиардером из списка Forbes Самвелом Карапетяном. Переговоры с ним продолжаются, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов.