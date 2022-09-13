В детских садах и школах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за COVID

В Екатеринбурге среди детей начали выявлять случаи коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детсадовских группах и школьных классах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за случаев коронавируса. Как сообщили URA.RU сразу несколько родителей, в некоторых учреждениях детей отправляют по домам целыми классами.

«Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам», — рассказала мама третьеклассника одной из школ Екатеринбурга. Другая горожанка поделилась, что в детсадовской группе ее ребенка объявили карантин до 16 сентября — из-за положительного теста у одного из воспитанников: «Поэтому у кого признаки, отправляют тоже на карантин и сдачу теста».

Оперативно получить комментарий в департаменте образования Екатеринбурга URA.RU не удалось. Там пока не ответили на запрос агентства.

Порядок действий для школ, где обнаружат заболевших COVID, в конце августа объяснял губернатор Евгений Куйвашев. Он отмечал, что при выявлении случаев инфекции на карантин будут отправлять не все учреждение, а лишь конкретный класс. Тогда же Куйвашев заверял, что дистант и масочный режим в школах в ближайшее время не планируется.