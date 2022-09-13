13 сентября 2022

В детских садах и школах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге среди детей начали выявлять случаи коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В детсадовских группах и школьных классах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за случаев коронавируса. Как сообщили URA.RU сразу несколько родителей, в некоторых учреждениях детей отправляют по домам целыми классами.

«Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам», — рассказала мама третьеклассника одной из школ Екатеринбурга. Другая горожанка поделилась, что в детсадовской группе ее ребенка объявили карантин до 16 сентября — из-за положительного теста у одного из воспитанников: «Поэтому у кого признаки, отправляют тоже на карантин и сдачу теста».

Оперативно получить комментарий в департаменте образования Екатеринбурга URA.RU не удалось. Там пока не ответили на запрос агентства.

Порядок действий для школ, где обнаружат заболевших COVID, в конце августа объяснял губернатор Евгений Куйвашев. Он отмечал, что при выявлении случаев инфекции на карантин будут отправлять не все учреждение, а лишь конкретный класс. Тогда же Куйвашев заверял, что дистант и масочный режим в школах в ближайшее время не планируется.

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В детсадовских группах и школьных классах Екатеринбурга начали объявлять карантин из-за случаев коронавируса. Как сообщили URA.RU сразу несколько родителей, в некоторых учреждениях детей отправляют по домам целыми классами. «Три человека заболели коронавирусом. Весь класс отправили на карантин по домам», — рассказала мама третьеклассника одной из школ Екатеринбурга. Другая горожанка поделилась, что в детсадовской группе ее ребенка объявили карантин до 16 сентября — из-за положительного теста у одного из воспитанников: «Поэтому у кого признаки, отправляют тоже на карантин и сдачу теста». Оперативно получить комментарий в департаменте образования Екатеринбурга URA.RU не удалось. Там пока не ответили на запрос агентства. Порядок действий для школ, где обнаружат заболевших COVID, в конце августа объяснял губернатор Евгений Куйвашев. Он отмечал, что при выявлении случаев инфекции на карантин будут отправлять не все учреждение, а лишь конкретный класс. Тогда же Куйвашев заверял, что дистант и масочный режим в школах в ближайшее время не планируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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