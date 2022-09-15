В свердловских ТЦ возобновили вакцинацию от коронавируса

16 сентября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Пункты вакцинации заработают в 12 городах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С 16 сентября в свердловских торговых центрах (ТЦ) возобновляется вакцинация от коронавируса, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики (ДИП). Там отметили, что во временных пунктах можно будет поставить прививку не только от COVID-19, но и против гриппа, дифтерии и гепатита В. «Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась. А уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточно», — прокомментировал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Запись на такую вакцинацию не нужна, добавили в ДИП. Сейчас в регионе прививаются более 4,8 тысячи человек ежедневно. В ноябре 2021-го этот показатель составлял более 18 тысяч. Новость по теме Куйвашева уговаривают вернуть масочный режим в нескольких свердловских городах Пункты заработают в 12 городах. В Екатеринбурге четыре ТЦ — «Гринвич», «Мега», «Дирижабль» и «Глобус» — синхронизировали работу: 16 сентября пункты будут открыты с 14:00 до 18:00, 17-го — с 10:00 до 14:00. В ТЦ «Окей» пункт откроется 21 сентября в 15:00 и проработает три часа. Также пункты будут работать в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Качканаре, Асбесте, Ирбите, Серове, Сысерти, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Верхотурье, Верхней Синячихе и Бисерти. График работы пунктов в этих городах доступен по ссылке . В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. Судя по последней сводке Роспотребнадзора, за 14 сентября количество инфицированных свердловчан увеличилось на 1469. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 16 сентября в свердловских торговых центрах (ТЦ) возобновляется вакцинация от коронавируса, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики (ДИП). Там отметили, что во временных пунктах можно будет поставить прививку не только от COVID-19, но и против гриппа, дифтерии и гепатита В. «Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась. А уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа — на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточно», — прокомментировал главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Запись на такую вакцинацию не нужна, добавили в ДИП. Сейчас в регионе прививаются более 4,8 тысячи человек ежедневно. В ноябре 2021-го этот показатель составлял более 18 тысяч. Пункты заработают в 12 городах. В Екатеринбурге четыре ТЦ — «Гринвич», «Мега», «Дирижабль» и «Глобус» — синхронизировали работу: 16 сентября пункты будут открыты с 14:00 до 18:00, 17-го — с 10:00 до 14:00. В ТЦ «Окей» пункт откроется 21 сентября в 15:00 и проработает три часа. Также пункты будут работать в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Качканаре, Асбесте, Ирбите, Серове, Сысерти, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Верхотурье, Верхней Синячихе и Бисерти. График работы пунктов в этих городах доступен по ссылке. В конце лета 2022 года специалисты зафиксировали очередной подъем заболеваемости COVID в России. Эта волна стала уже шестой с начала пандемии. Судя по последней сводке Роспотребнадзора, за 14 сентября количество инфицированных свердловчан увеличилось на 1469. По данным URA.RU, губернатора Евгения Куйвашева убеждают вернуть масочный режим в области.