На Украине увидели угрозу нацбезопасности в «Маше и медведе»

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Открытие катка на площади им. Ленина. Курган, маша и медведь, ростовая кукла
Мультфильм «Маша и Медведь» угрожает нацбезопасности Украины, считают авторы петиции Фото:

Мультфильм «Маша и медведь» из-за демонстрации в нем русских символов угрожает нацбезопасности Украины. Об этом сообщается в тексте петиции на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«В мультиках есть НЛП-технологии, русские символы. Например, мультик „Маша и медведь“: дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках и т. д. А символы правят миром. Известная прописная истина», — написано в петиции.

Мультфильм, по мнению авторов петиции, препятствует популяризации украинского языка среди украинских детей, делает их лояльными к российским нарративам. Количество подписантов петиции за два дня составило 505 человек.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция о возобновлении мирных переговоров с Россией, передавал телеканал RT. Петиция направлена на мирное согласие и прекращение смертей в конфликте. Спецоперация, начатая Россией 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Мультфильм «Маша и медведь» из-за демонстрации в нем русских символов угрожает нацбезопасности Украины. Об этом сообщается в тексте петиции на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. «В мультиках есть НЛП-технологии, русские символы. Например, мультик „Маша и медведь“: дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках и т. д. А символы правят миром. Известная прописная истина», — написано в петиции. Мультфильм, по мнению авторов петиции, препятствует популяризации украинского языка среди украинских детей, делает их лояльными к российским нарративам. Количество подписантов петиции за два дня составило 505 человек. Ранее на сайте президента Украины появилась петиция о возобновлении мирных переговоров с Россией, передавал телеканал RT. Петиция направлена на мирное согласие и прекращение смертей в конфликте. Спецоперация, начатая Россией 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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