Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил переговоры по актуальным глобальным проблемамФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Переговоры с лидерами восьми стран на саммите ШОС, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, прошли плодотворно. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам. Надеюсь, наши консультации и контакты дадут положительный результат», — его слова передает телеканал TRT Haber на своем официальном сайте.
Путин, в свою очередь, назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу, пишет RT. Переговоры проходили во время саммита ШОС в узбекском Самарканде. Лидеры ШОС утвердили Самаркандскую декларацию и заявили о несовместимости одностороннего применения экономических санкций, кроме принятых Совбезом ООН, с принципами международного права, передает РАПСИ.
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Переговоры с лидерами восьми стран на саммите ШОС, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, прошли плодотворно. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам. Надеюсь, наши консультации и контакты дадут положительный результат», — его слова передает телеканал TRT Haber на своем официальном сайте. Путин, в свою очередь, назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу, пишет RT. Переговоры проходили во время саммита ШОС в узбекском Самарканде. Лидеры ШОС утвердили Самаркандскую декларацию и заявили о несовместимости одностороннего применения экономических санкций, кроме принятых Совбезом ООН, с принципами международного права, передает РАПСИ.