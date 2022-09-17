Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил переговоры по актуальным глобальным проблемам Фото:

Переговоры с лидерами восьми стран на саммите ШОС, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, прошли плодотворно. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам. Надеюсь, наши консультации и контакты дадут положительный результат», — его слова передает телеканал TRT Haber на своем официальном сайте.

Путин, в свою очередь, назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу, пишет RT. Переговоры проходили во время саммита ШОС в узбекском Самарканде. Лидеры ШОС утвердили Самаркандскую декларацию и заявили о несовместимости одностороннего применения экономических санкций, кроме принятых Совбезом ООН, с принципами международного права, передает РАПСИ.

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Переговоры с лидерами восьми стран на саммите ШОС, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, прошли плодотворно. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Помимо двусторонних отношений также обсуждались идеи по актуальным глобальным проблемам. Надеюсь, наши консультации и контакты дадут положительный результат», — его слова передает телеканал TRT Haber на своем официальном сайте. Путин, в свою очередь, назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу, пишет RT. Переговоры проходили во время саммита ШОС в узбекском Самарканде. Лидеры ШОС утвердили Самаркандскую декларацию и заявили о несовместимости одностороннего применения экономических санкций, кроме принятых Совбезом ООН, с принципами международного права, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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