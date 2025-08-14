The Times: Британия отказалась от отправки своих военных на Украину

Военные Британии будут разминировать Черное море и обеспечивать безопасность в воздухе над Западной Украиной, пишет The Times
Британские власти отказались от ранее намеченного плана размещения своих миротворцев на Украине в рамках инициативы «коалиции желающих». Об этом сообщили в газете The Times со ссылкой на собственные источники. Сейчас премьер-министр Кир Стармер изучает альтернативные варианты участия армии страны в конфликте. 

«Британское военное руководство больше не планирует направлять на Украину 30-тысячный контингент. Вместо этого премьер страны Кир Стармер сейчас рассматривает более „реалистичную миссию“, которая включает обеспечение безопасности в воздушном пространстве над Западной Украиной, помощь в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря», — говорится в материале

Ранее Стармер в обращении к участникам «коалиции желающих» выразил готовность поддержать развертывание в Киеве сдерживающих сил после завершения активной фазы боевых действий. По инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца 13 августа состоялся ряд онлайн-встреч, посвященных ситуации на Украине. Глава германского правительства сначала провел предварительные консультации с европейскими союзниками Киева для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Позднее состоялась телефонная дискуссия с американским лидером и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По итогам этих контактов канцлер Германии доложил участникам «коалиции желающих» о ходе обсуждений.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в случае отправки военнослужащих на Украину их деятельность будет ограничиваться исключительно обучением местных бойцов, а в боя они не будут принимать участие. Он подчеркнул, что присутствие британских миротворцев не приведет к нарушению положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).

