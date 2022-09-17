Лукашенко: мир стоит на пороге ядерной войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко, лукашенко александр
Лукашенко обвинил в конфликте на Украине США Фото:

Человечество впервые со времен холодной войны оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Дне единства.

«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории России. Цель — ослабление России и уничтожение Белоруссии. С момента окончания холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта», — заявил Лукашенко в ходе выступления, трансляция которого велась в youtube-канале «Белта».

Ранее Лукашенко призвал не допустить ядерной войны, которую может повлечь за собой конфликт на Украине. Он также говорил о необходимости полностью уничтожить ядерное оружие во всем мире.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Человечество впервые со времен холодной войны оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Дне единства. «США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории России. Цель — ослабление России и уничтожение Белоруссии. С момента окончания холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта», — заявил Лукашенко в ходе выступления, трансляция которого велась в youtube-канале «Белта». Ранее Лукашенко призвал не допустить ядерной войны, которую может повлечь за собой конфликт на Украине. Он также говорил о необходимости полностью уничтожить ядерное оружие во всем мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...