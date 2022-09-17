Лукашенко: мир стоит на пороге ядерной войны

Человечество впервые со времен холодной войны оказалось на пороге ядерного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Дне единства.
«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории России. Цель — ослабление России и уничтожение Белоруссии. С момента окончания холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта», — заявил Лукашенко в ходе выступления, трансляция которого велась в youtube-канале «Белта».
Ранее Лукашенко призвал не допустить ядерной войны, которую может повлечь за собой конфликт на Украине. Он также говорил о необходимости полностью уничтожить ядерное оружие во всем мире.
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