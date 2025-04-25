25 апреля 2025

Верховный суд разрешил россиянам обороняться с ножом при ряде факторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож может быть предметом самообороны
Нож может быть предметом самообороны Фото:

Россияне имеют право пользоваться ножом для самообороны, если нападающих несколько и есть угроза детям. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, примененного физического насилия в присутствии малолетних детей, дают право обороняющемуся принять адекватные меры защиты себя и своей семьи», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные решения. Уточняется, что в таких случаях нож можно брать для самообороны.

Ранее сообщалось, что в качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.

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Россияне имеют право пользоваться ножом для самообороны, если нападающих несколько и есть угроза детям. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ. «Количество нападавших, их агрессивное поведение, примененного физического насилия в присутствии малолетних детей, дают право обороняющемуся принять адекватные меры защиты себя и своей семьи», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные решения. Уточняется, что в таких случаях нож можно брать для самообороны. Ранее сообщалось, что в качестве средств самообороны автомобилистам проще всего возить с собой газовые баллончики или отечественные электрошокеры. Охотничьи ружья можно перевозить в сложенном состоянии, без патронов и с соответствующим разрешением. Газовые и травматические пистолеты следует носить в кобуре, также без патронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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