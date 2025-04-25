После инцидента Киркоров продолжил выступление
Певец Филипп Киркоров получил ожоги во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» из-за неудачной работы пиротехники. Об этом сообщают СМИ.
«Когда певец поднимался вверх на большом подвесном микрофоне, его рубашка загорелась. Киркоров вскрикнул, что обжегся, спустился и ушел за кулисы», — сообщает telegram-канал РЕН ТВ.
После короткой паузы Киркоров продолжил концертную программу. Вышел артист уже в новом образе.
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