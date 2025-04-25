25 апреля 2025

Киркоров получил ожоги из-за пиротехники прямо на сцене. Видео

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После инцидента Киркоров продолжил выступление
После инцидента Киркоров продолжил выступление Фото:

Певец Филипп Киркоров получил ожоги во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» из-за неудачной работы пиротехники. Об этом сообщают СМИ.

«Когда певец поднимался вверх на большом подвесном микрофоне, его рубашка загорелась. Киркоров вскрикнул, что обжегся, спустился и ушел за кулисы», — сообщает telegram-канал РЕН ТВ.

После короткой паузы Киркоров продолжил концертную программу. Вышел артист уже в новом образе.

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Певец Филипп Киркоров получил ожоги во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» из-за неудачной работы пиротехники. Об этом сообщают СМИ. «Когда певец поднимался вверх на большом подвесном микрофоне, его рубашка загорелась. Киркоров вскрикнул, что обжегся, спустился и ушел за кулисы», — сообщает telegram-канал РЕН ТВ. После короткой паузы Киркоров продолжил концертную программу. Вышел артист уже в новом образе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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