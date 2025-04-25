Экономист рассказал, что будет с ключевой ставкой дальше

В июне 2025 года ключевая ставка может остаться в диапазоне от 20 до 22%. Такой прогноз в комментарии URA.RU сделал доцент Государственного университета управления и эксперт Центрального банка России Константин Андрианов.
«Что касается предстоящего заседания, которое пройдет в июне. Я сделаю осторожный прогноз, что Центробанк примет решение по ключевой ставке в диапазоне от 20 до 22%», — заявил Андрианов. Он отметил, что точные прогнозы трудно сделать, поскольку на ставку влияют множество факторов, как внутренние, так и внешние.
Основным фактором остается динамика инфляции. Сейчас она демонстрирует восходящий тренд, что будет существенно влиять на решение о ключевой ставке, заключил эксперт.
Центробанк 25 апреля удержал ключевую ставку на уровне 21% годовых в четвертый раз подряд. Финансисты предполагают, что первое снижение ключевой ставки Центробанком произойдет не раньше июля 2025 года, с вероятным снижением до 19-20% на заседании 25 июля. Ставка может оставаться на уровне 21% до июня. Глава ВТБ Андрей Костин также считает, что изменения в денежно-кредитной политике возможны лишь к концу года, когда ставка может постепенно снизиться до 19%.
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