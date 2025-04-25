Трампу доложили о подрыве российского генерала в Подмосковье

Американскому президенту Дональду Трампу сообщили об убийстве в Московской области генерала Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Лидер США собирается изучить случившееся. Об этом он рассказал журналистам.
«Я слышу это от вас впервые, это крупное. Я изучу это», — передает ТАСС слова Трампа. Президент Штатов сделал это заявление на борту самолета, отвечая на вопрос журналиста об убийстве Москалика.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что 25 апреля в результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Как отреагировали в России на убийство генерала — в материале URA.RU.
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