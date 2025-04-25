25 апреля 2025

Трампу доложили о подрыве российского генерала в Подмосковье

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Трамп пообещал изучить случай с убийством российского генерала
Трамп пообещал изучить случай с убийством российского генерала Фото:
новость из сюжета
В Балашихе взорвалась машина

Американскому президенту Дональду Трампу сообщили об убийстве в Московской области генерала Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Лидер США собирается изучить случившееся. Об этом он рассказал журналистам.

«Я слышу это от вас впервые, это крупное. Я изучу это», — передает ТАСС слова Трампа. Президент Штатов сделал это заявление на борту самолета, отвечая на вопрос журналиста об убийстве Москалика.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что 25 апреля в результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Как отреагировали в России на убийство генерала — в материале URA.RU.

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Американскому президенту Дональду Трампу сообщили об убийстве в Московской области генерала Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Лидер США собирается изучить случившееся. Об этом он рассказал журналистам. «Я слышу это от вас впервые, это крупное. Я изучу это», — передает ТАСС слова Трампа. Президент Штатов сделал это заявление на борту самолета, отвечая на вопрос журналиста об убийстве Москалика. Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что 25 апреля в результате взрыва, произошедшего в Балашихе Московской области, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Как отреагировали в России на убийство генерала — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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