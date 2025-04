Times изобразила Зеленского в роли Адама, молящего помочь Трампа

Британская газета опубликовала карикатуру на Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Британская газета The Times опубликовала карикатуру, на главу Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. На ней Зеленский изображен в роли Адама, протягивающего руку к Трампу в образе Бога с фрески Микеланджело «Сотворение Адама». НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Почему Трамп сливается с переговоров по Украине На карикатуре, опубликованной изданием, Зеленский протягивает руку к Трампу, однако тот вместо помощи показывает ему средний палец. Также рядом с Трампом, изображенными в роли ангелов, находятся американские политики — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет. Рисунок сопровождается подписью «When in Rome...», что является началом английской пословицы «When in Rome, do as the Romans do» (Когда находишься в Риме, поступай как римляне). В русском языке аналог этой поговорки — «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф накануне прибыл в Россию, где провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава Белого дома дал позитивную оценку состоявшейся встрече. Как отметил Трамп, ключевые элементы соглашения по урегулированию ситуации на Украине уже согласованы сторонами. Для дальнейшего развития диалога между Москвой и Киевом, по его мнению, требуется организация встречи на максимально представительном уровне. В Кремле подробностей по переговорам не дают. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ничего не разглашается, чтобы переговоры не казались не серьезными.

