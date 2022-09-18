18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Компания челябинского олигарха добавила в свою структуру новый актив

Компания челябинского олигарха добавила в свою структуру еще один актив
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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, аристов александр, кретов александр, олигархи
Александр Аристов и его зять Александр Кретов перестраивают структуру своего бизнеса Фото:

Группа компаний «Ариант», которая принадлежит семье олигарха из Челябинска Александра Аристова, добавила в свою структуру ООО «Азиатская торговая компания». Учредителем фирмы, которая торгует зерном и кормами для животных, агропромышленный гигант стал с 16 сентября 2022 года.

По данным СБИС, ООО »«Азиатская торговая компания» зарегистрировано в 2014 году и фактически всегда было связана с «Ариантом», но не входило в состав группы компаний. До 16 сентября ее полным владельцем был генеральный директор ООО «Агрофирма Ариант» Андрей Борисов, но сейчас из состава учредителей его вывели, а структуру забрала сама группа компаний.

ООО ГК «Ариант» было создано в 2020 году и фактически объединило весь бизнес семьи Александра Аристова — виноградники и свинокомплексы. Владеют компанией в равных долях его дочь Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Уставный капитал составляет 4,4 млн рублей. Возглавляет структуру Ирина Голышева.

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Группа компаний «Ариант», которая принадлежит семье олигарха из Челябинска Александра Аристова, добавила в свою структуру ООО «Азиатская торговая компания». Учредителем фирмы, которая торгует зерном и кормами для животных, агропромышленный гигант стал с 16 сентября 2022 года. По данным СБИС, ООО »«Азиатская торговая компания» зарегистрировано в 2014 году и фактически всегда было связана с «Ариантом», но не входило в состав группы компаний. До 16 сентября ее полным владельцем был генеральный директор ООО «Агрофирма Ариант» Андрей Борисов, но сейчас из состава учредителей его вывели, а структуру забрала сама группа компаний. ООО ГК «Ариант» было создано в 2020 году и фактически объединило весь бизнес семьи Александра Аристова — виноградники и свинокомплексы. Владеют компанией в равных долях его дочь Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Уставный капитал составляет 4,4 млн рублей. Возглавляет структуру Ирина Голышева.
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