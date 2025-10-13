Врач челябинского центра онкологии стал заместителем министра здравоохранения

Заместитель главного врача по медицинской части областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Александр Гузь назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области. Соответствующая информация размещена на портале правовой информации.
«Назначить Гузя Александра Олеговича первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в документе на портале правовой информации. Постановление подписано губернатором Алексеем Текслером.
Гузь — врач-онколог, специализирующийся на лечении опухолей головы и шеи. Член научного комитета «Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи». Является автором клинических рекомендаций по опухолям головы и шеи.
На посту первого замминистра здравоохранения Челябинской области он сменил Елену Недочукову, которая в августе была назначена вице-губернатором Ненецкого автономного округа. Недочукова уволилась из челябинского минздрава после назначения челябинского экс-замгубернатора Ирины Гехт губернатором НАО. Недочукова уехала в Нарьян-Мар с повышением и будет отвечать за социальную сферу.
