Москва увольняет человека, готовящего будущих губернаторов УрФО

Но рокировке мешает уголовное дело, прогремевшее на всю страну

14 июля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Альма-матер элиты УрФО — Уральский институт управления — вскоре получит нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при президенте России в Екатеринбурге — готовится смена руководства. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, московские шефы академии намерены сменить Руслана Долженко, возглавившего вуз меньше трех лет назад. Однако кастинг, в котором перебрали уже около 20 преемников, может сорваться из-за уголовного дела, прогремевшего на всю страну. Уход Долженко с поста обсуждается в кулуарах последние несколько месяцев. 41-летний экономист, до этого работавший во ВШЭ и УрГЭУ, возглавил Уральский институт управления (УИУ) в ноябре 2019-го. Первые полтора года прошли для нового директора в спокойствии, а затем вуз стали сотрясать различные скандалы — от стычек в коллективе до замерзающих студентов и захвата картинной галереи. Молодой менеджер попал под пристальное внимание боссов из Москвы. Руслану Долженко несколько месяцев прочат отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как стало известно URA.RU, решение об отставке Долженко было принято еще летом 2021 года — задолго до того, как об этом впервые заговорили в Екатеринбурге. Инициировали рокировку лично ректор РАНХиГС Владимир Мау и команда его заместителей. «Руслану долго продлевали кредит доверия, но в один момент и это закончилось», — раскрывает источник в окружении директора. И для истекшего терпения Мау было две предпосылки. В конце мая 2021 года у Долженко случился громкий конфликт с преподавательским коллективом УИУ. Порядка 40 профессоров и доцентов (треть состава) пожаловались на нарушение трудовых прав и грозили покинуть институт за два месяца до начала учебного года. В случившемся педагоги винили Долженко, больше 90 сотрудников подписали открытое письмо , где перечислили нарушения директора. URA.RU подробно рассказывало о том споре. В итоге руководству УИУ удалось погасить спор, но к тому моменту он уже перетек в публичную плоскость и был замечен начальством в Москве. «У РАНХиГС больше 70 филиалов по всей стране. Но только в Свердловской области конфликт стал достоянием общественности. Новость по теме В президентском вузе на Урале — конфликт главы и 40 педагогов Руководство академии это не устроило», — воспроизводит собеседник, знакомый с ситуацией в вузе. Считается, что тот скандал стал фатальным для Долженко. Другая претензия, заочно предъявленная директору УИУ, — его аппаратная инертность. Институт управления исторически считался главной кузницей кадров для органов власти Свердловской области и всего УрФО. Однако в последние годы вуз этот статус растерял, что беспокоило шефов РАНХиГСа. В самой академии, к примеру, действует так называемая «школа губернаторов» — программа подготовки будущих высших должностных лиц. Шефы требовали от екатеринбургского филиала исправить положение. Но со временем стало ясно, что Долженко на роль спасателя не подходит: он всю карьеру проработал в вузах и банковском секторе и практически не был связан с домами власти. «Институт, ко всему прочему, занимается переподготовкой госслужащих. А лезть в эту систему можно только имея налаженные контакты с госорганами», — уверяет собеседник в УИУ. Москва считала образцовым директором Александра Александрова, но УИУ он руководил лишь два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С этой точки зрения команда Мау считала образцовым директором Александра Александрова, занимавшего пост в 2016—2018 годах. До прихода в вуз он 13 лет работал в администрации свердловского губернатора, затем служил в аппарате полпредства президента в УрФО. При нем УИУ договорился, среди прочего, о сотрудничестве с властными структурами Свердловской, Тюменской и Курганской областей. По словам источника, знакомого с ходом кастинга, Мау и его окружение видели следующим директором человека формации Александрова. Предметные поиски нового руководителя начались в конце 2021 года, подтвердили URA.RU несколько осведомленных собеседников. Руководство РАНХиГС имело на руках большой список претендентов. Одни утверждают, что в перечне значились минимум 10 кандидатов, другие настаивают, что фамилий было больше 20. Всех их, уточняет один из инсайдеров, объединяло одно свойство: «Это были разные люди в полпредстве, бывшие сотрудники, служащие администраций, депутаты. Все — с бэкграундом во власти». Но связь с госслужбой была не единственным условием для кандидатов. По инсайдерским данным, Мау и его проректоры рассчитывали найти человека, который в той или иной степени также имел бы отношение к сфере образования. На таких кандидатов боссы РАНХиГСа возлагали особые надежды, подтверждает источник, близкий к руководству академии: «Чтобы будущий директор был им предельно понятен». На пост директора УИУ перебрали порядка 20 кандидатов — договориться ни с кем не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU К началу 2022 года начались предметные переговоры с потенциальными преемниками Долженко. По данным URA.RU, одним из них был первый замглавы аппарата свердловского губернатора, лектор УИУ по госуправлению Вадим Дубичев. Старожилу областной власти прочили скорый уход из политики, и многие были уверены, что следом Дубичев возглавит УИУ. Однако к середине июня стало ясно, что резиденцию губернатора чиновник все же не покинет. Сам Дубичев заявил URA.RU, что переговоров с ним не было: «С уважением отношусь к данному вузу, но подобных предложений мне не поступало». Одновременно в политкругах расходится другая версия. Ее приверженцы утверждают, что смену Долженко было поручено курировать полпредству президента в УрФО (полпредства традиционно связаны с РАНХиГС и ее филиалами). «И там якобы родилась идея, что на должность директора было бы своевременно назначить женщину», — передает близкий к структуре собеседник. Впрочем, источник в самом полпредстве настаивает, что ни полпред Владимир Якушев, ни его команда в рокировку не вмешивались. Хорошие шансы возглавить УИУ давали Анне Гурарий — директору департамента политологии УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Так или иначе, дамы среди кандидатов действительно были. По данным URA.RU, в качестве руководителя УИУ некоторое время рассматривалась Елена Чечунова — кандидат экономических наук, депутат свердловского заксобрания и глава фракции «Единой России». Однако в итоге из претендентов она выбыла. Сама Чечунова, впрочем, заверила корреспондента, что «впервые слышит» о такой идее. Другая девушка, которую называли среди возможных сменщиков Долженко, — директор департамента политологии и социологии УрФУ, кандидат социологических наук Анна Гурарий. «Она была на очень хорошем счету, в ней видели потенциал. Тем более она косвенно связана с полпредством (ее супруг Евгений Гурарий работает помощником уральского полпреда — прим. URA.RU)», — заметил осведомленный инсайдер. В разговоре с агентством Гурарий дала понять, что сосредоточена на работе в УрФУ: «Тружусь и радуюсь в департаменте политологии и социологии». Считается, что Руслану Долженко дадут доработать до конца приемной кампании. Или даже до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подобные предложения в течение последних месяцев поступали и другим кандидатам. «Но ни один, как я понимаю, пока не согласился. Решение [но будущему директору] до сих пор не принято», — уточнил источник, знакомый с ходом переговоров. Вместе с тем, когда подбор кандидатов уже шел во всю, в вузе произошел новый скандал. В начале мая неизвестный разослал сотрудникам УИУ зарплатные ведомости десятков их коллег, включая руководителей. Через несколько дней нагрянула проверка из Москвы. В составе группы ревизоров, по словам источника URA.RU в учреждении, якобы была Ирина Апыхтина — член ученого совета, директор РАНХиГС по развитию образования. Ее называют московским куратором УИУ. «При разговоре с Долженко она дала понять, что шансы сохраниться в статусе директора у него минимальны. Долженко попросил позволить ему доработать до окончания приемной кампании, а после трудоустроиться в одном из других филиалов РАНХиГС. Однозначного ответа Апыхтина ему не дала», — поделился собеседник. Уголовное дело Владимира Мау ставит рокировку в Екатеринбурге на паузу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на все обстоятельства, сейчас в тусовке ставят под сомнение, что смена Долженко произойдет до конца 2022 года. 30 июня ректор Мау был задержан по обвинению в мошенничестве, и шефы РАНХиГС заняты исключительно внутренними проблемами. «Не до филиалов. Когда дойдут руки — большой вопрос», — обозначил близкий к руководству академии инсайдер. В пресс-службе РАНХиГС к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU. Про самого Долженко ходят слухи, что пока еще действующий директор УИУ уже ищет следующее место работы. Одним из вариантов называют топ-позицию в Сбербанке, где менеджер уже работал до прихода в вузовскую среду. Сам Долженко в разговоре с URA.RU о своем возможном уходе дал лаконичный ответ: «Без комментариев». Ответ от пресс-службы УИУ пока не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при президенте России в Екатеринбурге — готовится смена руководства. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, московские шефы академии намерены сменить Руслана Долженко, возглавившего вуз меньше трех лет назад. Однако кастинг, в котором перебрали уже около 20 преемников, может сорваться из-за уголовного дела, прогремевшего на всю страну. Уход Долженко с поста обсуждается в кулуарах последние несколько месяцев. 41-летний экономист, до этого работавший во ВШЭ и УрГЭУ, возглавил Уральский институт управления (УИУ) в ноябре 2019-го. Первые полтора года прошли для нового директора в спокойствии, а затем вуз стали сотрясать различные скандалы — от стычек в коллективе до замерзающих студентов и захвата картинной галереи. Молодой менеджер попал под пристальное внимание боссов из Москвы. Как стало известно URA.RU, решение об отставке Долженко было принято еще летом 2021 года — задолго до того, как об этом впервые заговорили в Екатеринбурге. Инициировали рокировку лично ректор РАНХиГС Владимир Мау и команда его заместителей. «Руслану долго продлевали кредит доверия, но в один момент и это закончилось», — раскрывает источник в окружении директора. И для истекшего терпения Мау было две предпосылки. В конце мая 2021 года у Долженко случился громкий конфликт с преподавательским коллективом УИУ. Порядка 40 профессоров и доцентов (треть состава) пожаловались на нарушение трудовых прав и грозили покинуть институт за два месяца до начала учебного года. В случившемся педагоги винили Долженко, больше 90 сотрудников подписали открытое письмо, где перечислили нарушения директора. URA.RU подробно рассказывало о том споре. В итоге руководству УИУ удалось погасить спор, но к тому моменту он уже перетек в публичную плоскость и был замечен начальством в Москве. «У РАНХиГС больше 70 филиалов по всей стране. Но только в Свердловской области конфликт стал достоянием общественности. Руководство академии это не устроило», — воспроизводит собеседник, знакомый с ситуацией в вузе. Считается, что тот скандал стал фатальным для Долженко. Другая претензия, заочно предъявленная директору УИУ, — его аппаратная инертность. Институт управления исторически считался главной кузницей кадров для органов власти Свердловской области и всего УрФО. Однако в последние годы вуз этот статус растерял, что беспокоило шефов РАНХиГСа. В самой академии, к примеру, действует так называемая «школа губернаторов» — программа подготовки будущих высших должностных лиц. Шефы требовали от екатеринбургского филиала исправить положение. Но со временем стало ясно, что Долженко на роль спасателя не подходит: он всю карьеру проработал в вузах и банковском секторе и практически не был связан с домами власти. «Институт, ко всему прочему, занимается переподготовкой госслужащих. А лезть в эту систему можно только имея налаженные контакты с госорганами», — уверяет собеседник в УИУ. С этой точки зрения команда Мау считала образцовым директором Александра Александрова, занимавшего пост в 2016—2018 годах. До прихода в вуз он 13 лет работал в администрации свердловского губернатора, затем служил в аппарате полпредства президента в УрФО. При нем УИУ договорился, среди прочего, о сотрудничестве с властными структурами Свердловской, Тюменской и Курганской областей. По словам источника, знакомого с ходом кастинга, Мау и его окружение видели следующим директором человека формации Александрова. Предметные поиски нового руководителя начались в конце 2021 года, подтвердили URA.RU несколько осведомленных собеседников. Руководство РАНХиГС имело на руках большой список претендентов. Одни утверждают, что в перечне значились минимум 10 кандидатов, другие настаивают, что фамилий было больше 20. Всех их, уточняет один из инсайдеров, объединяло одно свойство: «Это были разные люди в полпредстве, бывшие сотрудники, служащие администраций, депутаты. Все — с бэкграундом во власти». Но связь с госслужбой была не единственным условием для кандидатов. По инсайдерским данным, Мау и его проректоры рассчитывали найти человека, который в той или иной степени также имел бы отношение к сфере образования. На таких кандидатов боссы РАНХиГСа возлагали особые надежды, подтверждает источник, близкий к руководству академии: «Чтобы будущий директор был им предельно понятен». К началу 2022 года начались предметные переговоры с потенциальными преемниками Долженко. По данным URA.RU, одним из них был первый замглавы аппарата свердловского губернатора, лектор УИУ по госуправлению Вадим Дубичев. Старожилу областной власти прочили скорый уход из политики, и многие были уверены, что следом Дубичев возглавит УИУ. Однако к середине июня стало ясно, что резиденцию губернатора чиновник все же не покинет. Сам Дубичев заявил URA.RU, что переговоров с ним не было: «С уважением отношусь к данному вузу, но подобных предложений мне не поступало». Одновременно в политкругах расходится другая версия. Ее приверженцы утверждают, что смену Долженко было поручено курировать полпредству президента в УрФО (полпредства традиционно связаны с РАНХиГС и ее филиалами). «И там якобы родилась идея, что на должность директора было бы своевременно назначить женщину», — передает близкий к структуре собеседник. Впрочем, источник в самом полпредстве настаивает, что ни полпред Владимир Якушев, ни его команда в рокировку не вмешивались. Так или иначе, дамы среди кандидатов действительно были. По данным URA.RU, в качестве руководителя УИУ некоторое время рассматривалась Елена Чечунова — кандидат экономических наук, депутат свердловского заксобрания и глава фракции «Единой России». Однако в итоге из претендентов она выбыла. Сама Чечунова, впрочем, заверила корреспондента, что «впервые слышит» о такой идее. Другая девушка, которую называли среди возможных сменщиков Долженко, — директор департамента политологии и социологии УрФУ, кандидат социологических наук Анна Гурарий. «Она была на очень хорошем счету, в ней видели потенциал. Тем более она косвенно связана с полпредством (ее супруг Евгений Гурарий работает помощником уральского полпреда — прим. URA.RU)», — заметил осведомленный инсайдер. В разговоре с агентством Гурарий дала понять, что сосредоточена на работе в УрФУ: «Тружусь и радуюсь в департаменте политологии и социологии». Подобные предложения в течение последних месяцев поступали и другим кандидатам. «Но ни один, как я понимаю, пока не согласился. Решение [но будущему директору] до сих пор не принято», — уточнил источник, знакомый с ходом переговоров. Вместе с тем, когда подбор кандидатов уже шел во всю, в вузе произошел новый скандал. В начале мая неизвестный разослал сотрудникам УИУ зарплатные ведомости десятков их коллег, включая руководителей. Через несколько дней нагрянула проверка из Москвы. В составе группы ревизоров, по словам источника URA.RU в учреждении, якобы была Ирина Апыхтина — член ученого совета, директор РАНХиГС по развитию образования. Ее называют московским куратором УИУ. «При разговоре с Долженко она дала понять, что шансы сохраниться в статусе директора у него минимальны. Долженко попросил позволить ему доработать до окончания приемной кампании, а после трудоустроиться в одном из других филиалов РАНХиГС. Однозначного ответа Апыхтина ему не дала», — поделился собеседник. Несмотря на все обстоятельства, сейчас в тусовке ставят под сомнение, что смена Долженко произойдет до конца 2022 года. 30 июня ректор Мау был задержан по обвинению в мошенничестве, и шефы РАНХиГС заняты исключительно внутренними проблемами. «Не до филиалов. Когда дойдут руки — большой вопрос», — обозначил близкий к руководству академии инсайдер. В пресс-службе РАНХиГС к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU. Про самого Долженко ходят слухи, что пока еще действующий директор УИУ уже ищет следующее место работы. Одним из вариантов называют топ-позицию в Сбербанке, где менеджер уже работал до прихода в вузовскую среду. Сам Долженко в разговоре с URA.RU о своем возможном уходе дал лаконичный ответ: «Без комментариев». Ответ от пресс-службы УИУ пока не поступил.