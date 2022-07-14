Москва увольняет человека, готовящего будущих губернаторов УрФО

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при президенте России в Екатеринбурге — готовится смена руководства. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, московские шефы академии намерены сменить Руслана Долженко, возглавившего вуз меньше трех лет назад. Однако кастинг, в котором перебрали уже около 20 преемников, может сорваться из-за уголовного дела, прогремевшего на всю страну.
Уход Долженко с поста обсуждается в кулуарах последние несколько месяцев. 41-летний экономист, до этого работавший во ВШЭ и УрГЭУ, возглавил Уральский институт управления (УИУ) в ноябре 2019-го. Первые полтора года прошли для нового директора в спокойствии, а затем вуз стали сотрясать различные скандалы — от стычек в коллективе до замерзающих студентов и захвата картинной галереи. Молодой менеджер попал под пристальное внимание боссов из Москвы.
Руслану Долженко несколько месяцев прочат отставку
Как стало известно URA.RU, решение об отставке Долженко было принято еще летом 2021 года — задолго до того, как об этом впервые заговорили в Екатеринбурге. Инициировали рокировку лично ректор РАНХиГС Владимир Мау и команда его заместителей. «Руслану долго продлевали кредит доверия, но в один момент и это закончилось», — раскрывает источник в окружении директора. И для истекшего терпения Мау было две предпосылки.
В конце мая 2021 года у Долженко случился громкий конфликт с преподавательским коллективом УИУ. Порядка 40 профессоров и доцентов (треть состава) пожаловались на нарушение трудовых прав и грозили покинуть институт за два месяца до начала учебного года. В случившемся педагоги винили Долженко, больше 90 сотрудников подписали открытое письмо, где перечислили нарушения директора. URA.RU подробно рассказывало о том споре.
В итоге руководству УИУ удалось погасить спор, но к тому моменту он уже перетек в публичную плоскость и был замечен начальством в Москве. «У РАНХиГС больше 70 филиалов по всей стране. Но только в Свердловской области конфликт стал достоянием общественности.
Руководство академии это не устроило», — воспроизводит собеседник, знакомый с ситуацией в вузе. Считается, что тот скандал стал фатальным для Долженко.
Другая претензия, заочно предъявленная директору УИУ, — его аппаратная инертность. Институт управления исторически считался главной кузницей кадров для органов власти Свердловской области и всего УрФО. Однако в последние годы вуз этот статус растерял, что беспокоило шефов РАНХиГСа. В самой академии, к примеру, действует так называемая «школа губернаторов» — программа подготовки будущих высших должностных лиц.
Шефы требовали от екатеринбургского филиала исправить положение. Но со временем стало ясно, что Долженко на роль спасателя не подходит: он всю карьеру проработал в вузах и банковском секторе и практически не был связан с домами власти. «Институт, ко всему прочему, занимается переподготовкой госслужащих. А лезть в эту систему можно только имея налаженные контакты с госорганами», — уверяет собеседник в УИУ.
Москва считала образцовым директором Александра Александрова, но УИУ он руководил лишь два года
С этой точки зрения команда Мау считала образцовым директором Александра Александрова, занимавшего пост в 2016—2018 годах. До прихода в вуз он 13 лет работал в администрации свердловского губернатора, затем служил в аппарате полпредства президента в УрФО. При нем УИУ договорился, среди прочего, о сотрудничестве с властными структурами Свердловской, Тюменской и Курганской областей. По словам источника, знакомого с ходом кастинга, Мау и его окружение видели следующим директором человека формации Александрова.
Предметные поиски нового руководителя начались в конце 2021 года, подтвердили URA.RU несколько осведомленных собеседников. Руководство РАНХиГС имело на руках большой список претендентов. Одни утверждают, что в перечне значились минимум 10 кандидатов, другие настаивают, что фамилий было больше 20. Всех их, уточняет один из инсайдеров, объединяло одно свойство:
«Это были разные люди в полпредстве, бывшие сотрудники, служащие администраций, депутаты. Все — с бэкграундом во власти».
Но связь с госслужбой была не единственным условием для кандидатов. По инсайдерским данным, Мау и его проректоры рассчитывали найти человека, который в той или иной степени также имел бы отношение к сфере образования. На таких кандидатов боссы РАНХиГСа возлагали особые надежды, подтверждает источник, близкий к руководству академии: «Чтобы будущий директор был им предельно понятен».
На пост директора УИУ перебрали порядка 20 кандидатов — договориться ни с кем не удалось
К началу 2022 года начались предметные переговоры с потенциальными преемниками Долженко. По данным URA.RU, одним из них был первый замглавы аппарата свердловского губернатора, лектор УИУ по госуправлению Вадим Дубичев. Старожилу областной власти прочили скорый уход из политики, и многие были уверены, что следом Дубичев возглавит УИУ. Однако к середине июня стало ясно, что резиденцию губернатора чиновник все же не покинет. Сам Дубичев заявил URA.RU, что переговоров с ним не было: «С уважением отношусь к данному вузу, но подобных предложений мне не поступало».
Одновременно в политкругах расходится другая версия. Ее приверженцы утверждают, что смену Долженко было поручено курировать полпредству президента в УрФО (полпредства традиционно связаны с РАНХиГС и ее филиалами). «И там якобы родилась идея, что на должность директора было бы своевременно назначить женщину», — передает близкий к структуре собеседник. Впрочем, источник в самом полпредстве настаивает, что ни полпред Владимир Якушев, ни его команда в рокировку не вмешивались.
Так или иначе, дамы среди кандидатов действительно были. По данным URA.RU, в качестве руководителя УИУ некоторое время рассматривалась Елена Чечунова — кандидат экономических наук, депутат свердловского заксобрания и глава фракции «Единой России». Однако в итоге из претендентов она выбыла. Сама Чечунова, впрочем, заверила корреспондента, что «впервые слышит» о такой идее.
Другая девушка, которую называли среди возможных сменщиков Долженко, — директор департамента политологии и социологии УрФУ, кандидат социологических наук Анна Гурарий. «Она была на очень хорошем счету, в ней видели потенциал. Тем более она косвенно связана с полпредством (ее супруг Евгений Гурарий работает помощником уральского полпреда — прим. URA.RU)», — заметил осведомленный инсайдер. В разговоре с агентством Гурарий дала понять, что сосредоточена на работе в УрФУ: «Тружусь и радуюсь в департаменте политологии и социологии».
Считается, что Руслану Долженко дадут доработать до конца приемной кампании. Или даже до конца года
Подобные предложения в течение последних месяцев поступали и другим кандидатам. «Но ни один, как я понимаю, пока не согласился. Решение [но будущему директору] до сих пор не принято», — уточнил источник, знакомый с ходом переговоров.
Вместе с тем, когда подбор кандидатов уже шел во всю, в вузе произошел новый скандал. В начале мая неизвестный разослал сотрудникам УИУ зарплатные ведомости десятков их коллег, включая руководителей. Через несколько дней нагрянула проверка из Москвы. В составе группы ревизоров, по словам источника URA.RU в учреждении, якобы была Ирина Апыхтина — член ученого совета, директор РАНХиГС по развитию образования. Ее называют московским куратором УИУ. «При разговоре с Долженко она дала понять, что шансы сохраниться в статусе директора у него минимальны. Долженко попросил позволить ему доработать до окончания приемной кампании, а после трудоустроиться в одном из других филиалов РАНХиГС. Однозначного ответа Апыхтина ему не дала», — поделился собеседник.
Уголовное дело Владимира Мау ставит рокировку в Екатеринбурге на паузу
Несмотря на все обстоятельства, сейчас в тусовке ставят под сомнение, что смена Долженко произойдет до конца 2022 года. 30 июня ректор Мау был задержан по обвинению в мошенничестве, и шефы РАНХиГС заняты исключительно внутренними проблемами. «Не до филиалов. Когда дойдут руки — большой вопрос», — обозначил близкий к руководству академии инсайдер. В пресс-службе РАНХиГС к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU.
Про самого Долженко ходят слухи, что пока еще действующий директор УИУ уже ищет следующее место работы. Одним из вариантов называют топ-позицию в Сбербанке, где менеджер уже работал до прихода в вузовскую среду. Сам Долженко в разговоре с URA.RU о своем возможном уходе дал лаконичный ответ: «Без комментариев». Ответ от пресс-службы УИУ пока не поступил.
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В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС при президенте России в Екатеринбурге — готовится смена руководства. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, московские шефы академии намерены сменить Руслана Долженко, возглавившего вуз меньше трех лет назад. Однако кастинг, в котором перебрали уже около 20 преемников, может сорваться из-за уголовного дела, прогремевшего на всю страну. Уход Долженко с поста обсуждается в кулуарах последние несколько месяцев. 41-летний экономист, до этого работавший во ВШЭ и УрГЭУ, возглавил Уральский институт управления (УИУ) в ноябре 2019-го. Первые полтора года прошли для нового директора в спокойствии, а затем вуз стали сотрясать различные скандалы — от стычек в коллективе до замерзающих студентов и захвата картинной галереи. Молодой менеджер попал под пристальное внимание боссов из Москвы. Как стало известно URA.RU, решение об отставке Долженко было принято еще летом 2021 года — задолго до того, как об этом впервые заговорили в Екатеринбурге. Инициировали рокировку лично ректор РАНХиГС Владимир Мау и команда его заместителей. «Руслану долго продлевали кредит доверия, но в один момент и это закончилось», — раскрывает источник в окружении директора. И для истекшего терпения Мау было две предпосылки. В конце мая 2021 года у Долженко случился громкий конфликт с преподавательским коллективом УИУ. Порядка 40 профессоров и доцентов (треть состава) пожаловались на нарушение трудовых прав и грозили покинуть институт за два месяца до начала учебного года. В случившемся педагоги винили Долженко, больше 90 сотрудников подписали открытое письмо, где перечислили нарушения директора. URA.RU подробно рассказывало о том споре. В итоге руководству УИУ удалось погасить спор, но к тому моменту он уже перетек в публичную плоскость и был замечен начальством в Москве. «У РАНХиГС больше 70 филиалов по всей стране. Но только в Свердловской области конфликт стал достоянием общественности. Руководство академии это не устроило», — воспроизводит собеседник, знакомый с ситуацией в вузе. Считается, что тот скандал стал фатальным для Долженко. Другая претензия, заочно предъявленная директору УИУ, — его аппаратная инертность. Институт управления исторически считался главной кузницей кадров для органов власти Свердловской области и всего УрФО. Однако в последние годы вуз этот статус растерял, что беспокоило шефов РАНХиГСа. В самой академии, к примеру, действует так называемая «школа губернаторов» — программа подготовки будущих высших должностных лиц. Шефы требовали от екатеринбургского филиала исправить положение. Но со временем стало ясно, что Долженко на роль спасателя не подходит: он всю карьеру проработал в вузах и банковском секторе и практически не был связан с домами власти. «Институт, ко всему прочему, занимается переподготовкой госслужащих. А лезть в эту систему можно только имея налаженные контакты с госорганами», — уверяет собеседник в УИУ. С этой точки зрения команда Мау считала образцовым директором Александра Александрова, занимавшего пост в 2016—2018 годах. До прихода в вуз он 13 лет работал в администрации свердловского губернатора, затем служил в аппарате полпредства президента в УрФО. При нем УИУ договорился, среди прочего, о сотрудничестве с властными структурами Свердловской, Тюменской и Курганской областей. По словам источника, знакомого с ходом кастинга, Мау и его окружение видели следующим директором человека формации Александрова. Предметные поиски нового руководителя начались в конце 2021 года, подтвердили URA.RU несколько осведомленных собеседников. Руководство РАНХиГС имело на руках большой список претендентов. Одни утверждают, что в перечне значились минимум 10 кандидатов, другие настаивают, что фамилий было больше 20. Всех их, уточняет один из инсайдеров, объединяло одно свойство: «Это были разные люди в полпредстве, бывшие сотрудники, служащие администраций, депутаты. Все — с бэкграундом во власти». Но связь с госслужбой была не единственным условием для кандидатов. По инсайдерским данным, Мау и его проректоры рассчитывали найти человека, который в той или иной степени также имел бы отношение к сфере образования. На таких кандидатов боссы РАНХиГСа возлагали особые надежды, подтверждает источник, близкий к руководству академии: «Чтобы будущий директор был им предельно понятен». К началу 2022 года начались предметные переговоры с потенциальными преемниками Долженко. По данным URA.RU, одним из них был первый замглавы аппарата свердловского губернатора, лектор УИУ по госуправлению Вадим Дубичев. Старожилу областной власти прочили скорый уход из политики, и многие были уверены, что следом Дубичев возглавит УИУ. Однако к середине июня стало ясно, что резиденцию губернатора чиновник все же не покинет. Сам Дубичев заявил URA.RU, что переговоров с ним не было: «С уважением отношусь к данному вузу, но подобных предложений мне не поступало». Одновременно в политкругах расходится другая версия. Ее приверженцы утверждают, что смену Долженко было поручено курировать полпредству президента в УрФО (полпредства традиционно связаны с РАНХиГС и ее филиалами). «И там якобы родилась идея, что на должность директора было бы своевременно назначить женщину», — передает близкий к структуре собеседник. Впрочем, источник в самом полпредстве настаивает, что ни полпред Владимир Якушев, ни его команда в рокировку не вмешивались. Так или иначе, дамы среди кандидатов действительно были. По данным URA.RU, в качестве руководителя УИУ некоторое время рассматривалась Елена Чечунова — кандидат экономических наук, депутат свердловского заксобрания и глава фракции «Единой России». Однако в итоге из претендентов она выбыла. Сама Чечунова, впрочем, заверила корреспондента, что «впервые слышит» о такой идее. Другая девушка, которую называли среди возможных сменщиков Долженко, — директор департамента политологии и социологии УрФУ, кандидат социологических наук Анна Гурарий. «Она была на очень хорошем счету, в ней видели потенциал. Тем более она косвенно связана с полпредством (ее супруг Евгений Гурарий работает помощником уральского полпреда — прим. URA.RU)», — заметил осведомленный инсайдер. В разговоре с агентством Гурарий дала понять, что сосредоточена на работе в УрФУ: «Тружусь и радуюсь в департаменте политологии и социологии». Подобные предложения в течение последних месяцев поступали и другим кандидатам. «Но ни один, как я понимаю, пока не согласился. Решение [но будущему директору] до сих пор не принято», — уточнил источник, знакомый с ходом переговоров. Вместе с тем, когда подбор кандидатов уже шел во всю, в вузе произошел новый скандал. В начале мая неизвестный разослал сотрудникам УИУ зарплатные ведомости десятков их коллег, включая руководителей. Через несколько дней нагрянула проверка из Москвы. В составе группы ревизоров, по словам источника URA.RU в учреждении, якобы была Ирина Апыхтина — член ученого совета, директор РАНХиГС по развитию образования. Ее называют московским куратором УИУ. «При разговоре с Долженко она дала понять, что шансы сохраниться в статусе директора у него минимальны. Долженко попросил позволить ему доработать до окончания приемной кампании, а после трудоустроиться в одном из других филиалов РАНХиГС. Однозначного ответа Апыхтина ему не дала», — поделился собеседник. Несмотря на все обстоятельства, сейчас в тусовке ставят под сомнение, что смена Долженко произойдет до конца 2022 года. 30 июня ректор Мау был задержан по обвинению в мошенничестве, и шефы РАНХиГС заняты исключительно внутренними проблемами. «Не до филиалов. Когда дойдут руки — большой вопрос», — обозначил близкий к руководству академии инсайдер. В пресс-службе РАНХиГС к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU. Про самого Долженко ходят слухи, что пока еще действующий директор УИУ уже ищет следующее место работы. Одним из вариантов называют топ-позицию в Сбербанке, где менеджер уже работал до прихода в вузовскую среду. Сам Долженко в разговоре с URA.RU о своем возможном уходе дал лаконичный ответ: «Без комментариев». Ответ от пресс-службы УИУ пока не поступил.