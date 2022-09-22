22 сентября 2022

В челябинских военкоматах рассказали о графике работы в период мобилизации

В челябинских военкоматах сообщили, что график работы в период мобилизации останется прежним
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат Челябинской области. Челябинск , военкомат
Военкоматы Челябинска продолжают работать в обычном режиме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районных военных комиссариатах Челябинска рассказали о графике работы в период частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в военкоматах города, несмотря на увеличенный объем работы, график остался прежним.

«В Курчатовском и Калининском районах Челябинска в военкоматах график работы: с 8:30 до 17:00, обед с 13 до 13:45. По четвергам и выходным не принимает», — сообщили URA.RU в военкомате.

В военных комиссариатах Центрального, Советского, Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов города график остался аналогичным. Военкоматы справляются с возросшей нагрузкой.

Ранее военные комиссариаты в Курганской области озвучили гражданам, получившим мобилизационные повестки, что брать с собой при отправке в военную часть. Они советуют брать еду на трое суток, а также вещи по сезону, которые не жалко.

Частичная мобилизация в России началась после указа президента Владимира Путина. Согласно указу, в зону СВО планируют отправить 300 тысяч военнослужащих запаса. Как сообщил лидер государства, сегодня Россия ведет борьбу не только с Украиной, а с коллективным Западом. И для защиты населения страны, ее территориальной целостности власти используют все средства.

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В районных военных комиссариатах Челябинска рассказали о графике работы в период частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в военкоматах города, несмотря на увеличенный объем работы, график остался прежним. «В Курчатовском и Калининском районах Челябинска в военкоматах график работы: с 8:30 до 17:00, обед с 13 до 13:45. По четвергам и выходным не принимает», — сообщили URA.RU в военкомате. В военных комиссариатах Центрального, Советского, Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов города график остался аналогичным. Военкоматы справляются с возросшей нагрузкой. Ранее военные комиссариаты в Курганской области озвучили гражданам, получившим мобилизационные повестки, что брать с собой при отправке в военную часть. Они советуют брать еду на трое суток, а также вещи по сезону, которые не жалко. Частичная мобилизация в России началась после указа президента Владимира Путина. Согласно указу, в зону СВО планируют отправить 300 тысяч военнослужащих запаса. Как сообщил лидер государства, сегодня Россия ведет борьбу не только с Украиной, а с коллективным Западом. И для защиты населения страны, ее территориальной целостности власти используют все средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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