В челябинских военкоматах рассказали о графике работы в период мобилизации

В челябинских военкоматах сообщили, что график работы в период мобилизации останется прежним

Военкоматы Челябинска продолжают работать в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В районных военных комиссариатах Челябинска рассказали о графике работы в период частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в военкоматах города, несмотря на увеличенный объем работы, график остался прежним.

«В Курчатовском и Калининском районах Челябинска в военкоматах график работы: с 8:30 до 17:00, обед с 13 до 13:45. По четвергам и выходным не принимает», — сообщили URA.RU в военкомате.

В военных комиссариатах Центрального, Советского, Тракторозаводского, Ленинского и Металлургического районов города график остался аналогичным. Военкоматы справляются с возросшей нагрузкой.

Ранее военные комиссариаты в Курганской области озвучили гражданам, получившим мобилизационные повестки, что брать с собой при отправке в военную часть. Они советуют брать еду на трое суток, а также вещи по сезону, которые не жалко.

Частичная мобилизация в России началась после указа президента Владимира Путина. Согласно указу, в зону СВО планируют отправить 300 тысяч военнослужащих запаса. Как сообщил лидер государства, сегодня Россия ведет борьбу не только с Украиной, а с коллективным Западом. И для защиты населения страны, ее территориальной целостности власти используют все средства.