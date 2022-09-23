Появилось видео, где подростки на угнанном квадроцикле попали в ДТП под Нижним Тагилом

Подростки угнали квадроцикл и врезались в забор (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двое свердловских подростков угнали квадроцикл у детей и врезались в забор. В результате аварии один из несовершеннолетних получил травмы головы. Об этом сообщают в пресс-службе полиции по Нижнему Тагилу.

«15-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы головы. Подростки во время прогулки встретили компанию детей, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести, включив зажигание подростки решили покататься», — рассказали в официальном сообществе полиции Нижнего Тагила в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 15 августа в селе Николо-Павловское (Свердловская область), второй подросток от столкновения с забором травм не получил. Владелец квадроцикла пояснил, что оставил во дворе квадроцикл с ключами в замке зажигания. «Он обнаружил пропажу транспортного средства, после чего сразу направился на его поиски и от своего брата узнал о том, что его квадроцикл стал участником ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Видео момента аварии появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле подросток на иномарке на скорости 170 километров в час вылетел на красный сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи. В результате аварии погибло пять человек.