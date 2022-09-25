Жителям ДНР пообещали максимальную безопасность в последний день референдума

26 сентября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Силовики обеспечивают безопасность на участках для референдума в ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены. Об этом заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. «Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий. Уверен, в последний день [референдума] их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — приводит слова Высоцкого РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Жители освобожденных территорий уверены, что вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь.

Силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены. Об этом заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. «Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий. Уверен, в последний день [референдума] их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — приводит слова Высоцкого РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Жители освобожденных территорий уверены, что вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь.