25 сентября 2022

Жителям ДНР пообещали максимальную безопасность в последний день референдума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Силовики обеспечивают безопасность на участках для референдума в ДНР Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены. Об этом заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

«Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий. Уверен, в последний день [референдума] их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Жители освобожденных территорий уверены, что вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) работают на референдуме по обеспечению безопасности на максимальных оборотах, в последний день их усилия будут максимально усилены. Об этом заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. «Наши силовые структуры работают на максимальных оборотах, чтобы обеспечить безопасность участников голосования и членов комиссий. Уверен, в последний день [референдума] их усилия будут максимизированы, чтобы минимизировать любые поползновения в сторону нанесения какого-либо ущерба нашим людям», — приводит слова Высоцкого РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Многочисленные обстрелы, как и провокации со стороны Киева, не стали преградой для голосования. В ДНР и ЛНР по состоянию на 25 сентября явка составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Жители освобожденных территорий уверены, что вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...