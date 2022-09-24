Участница референдума в Екатеринбурге: с Россией у нас есть шанс на лучшую жизнь. Видео

25 сентября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

С 23 по 27 города проходит референдум о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Уроженка Донецкой народной республики проголосовала в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России. По ее мнению, вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь. Видеозапись ее выступления опубликовал свердловский Центр общественных наблюдений в telegram-канале. «Я не могу позвонить [на Украину] и узнать, как там мой дом, моя собака, которую кормят соседи. Боюсь звонить, чтобы не навредить им. С Россией у нас есть надежда на лучшую жизнь — это самое главное. За детей переживаю, за дом — мы все бросили и уехали», — поделилась женщина. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Также граждане ЛНР и ДНР могут проголосовать на участках в российских городах. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.

Уроженка Донецкой народной республики проголосовала в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России. По ее мнению, вхождение в состав РФ подарит республикам надежду на лучшую жизнь. Видеозапись ее выступления опубликовал свердловский Центр общественных наблюдений в telegram-канале. «Я не могу позвонить [на Украину] и узнать, как там мой дом, моя собака, которую кормят соседи. Боюсь звонить, чтобы не навредить им. С Россией у нас есть надежда на лучшую жизнь — это самое главное. За детей переживаю, за дом — мы все бросили и уехали», — поделилась женщина. Референдумы о вхождении в состав в РФ проходят на территории ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23—27 сентября. Также граждане ЛНР и ДНР могут проголосовать на участках в российских городах. Жители регионов хотят быть уверенными, что Россия защитит их от Украины. В ЦИК ЛНР заявили, что явка на референдуме составит не менее 80%.