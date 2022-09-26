26 сентября 2022

Российские бойцы на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе

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Российский боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло нацистское Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

ВС РФ на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе. Так, боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло, его слова передает РИА «Новости».

«Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское», — сказал один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным «Ладан» в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. В частности, явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89%, сообщал местный ЦИК.

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ВС РФ на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе. Так, боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло, его слова передает РИА «Новости». «Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское», — сказал один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным «Ладан» в беседе с корреспондентом РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. В частности, явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89%, сообщал местный ЦИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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