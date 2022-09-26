Российские бойцы на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе

27 сентября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Российский боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло нацистское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России ВС РФ на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе. Так, боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло, его слова передает РИА «Новости». «Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское», — сказал один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным «Ладан» в беседе с корреспондентом РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. В частности, явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89%, сообщал местный ЦИК.

ВС РФ на передовой поддержали проведение референдумов в Донбассе. Так, боец с позывным «Ладан» призвал искоренить зло, его слова передает РИА «Новости». «Люди и так за восемь лет горя хапнули, давайте пусть эти люди присоединятся к нам, к России, и уже действовать вместе, искореним это зло нацистское», — сказал один из бойцов подразделения разведки ВС РФ с позывным «Ладан» в беседе с корреспондентом РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. В частности, явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89%, сообщал местный ЦИК.