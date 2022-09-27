Пьяная тагильчанка сломала ногу, проехавшись на капоте автомобиля. Видео

28 сентября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Тагильчанку госпитализировали с открытым переломом голени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяная девушка решила прокатиться на капоте автомобиля, за рулем был ее друг, также, в нетрезвом виде. В результате такой езды, тагильчака не удержалась и упала с капота, сломав ногу и разбив голову. Об этом рассказал очевидец. «Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестно кому из них пришла „забавная“ идея прокатить с ветерком девушку на капоте, но они ее воплотили в реальность. В результате таких веселых покатушек, девушка, не удержавшись, сорвалась и упала на проезжую часть. Она серьезно пострадала: сломала ногу и разбила голову», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие произошло 23 сентября. В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что водитель и девушка были в состоянии опьянения, и 30-летнюю тагильчанку госпитализировали с открытым переломом голени. «В отношении водителя был составлен административный протокол за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщили в полиции Нижнего Тагила. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле пьяный мужчина попал в аварию и скрылся с места ДТП. По словам очевидца, мужчина попросил друзей отогнать машину на тросе, а после сам сел за руль.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяная девушка решила прокатиться на капоте автомобиля, за рулем был ее друг, также, в нетрезвом виде. В результате такой езды, тагильчака не удержалась и упала с капота, сломав ногу и разбив голову. Об этом рассказал очевидец. «Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестно кому из них пришла „забавная“ идея прокатить с ветерком девушку на капоте, но они ее воплотили в реальность. В результате таких веселых покатушек, девушка, не удержавшись, сорвалась и упала на проезжую часть. Она серьезно пострадала: сломала ногу и разбила голову», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие произошло 23 сентября. В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что водитель и девушка были в состоянии опьянения, и 30-летнюю тагильчанку госпитализировали с открытым переломом голени. «В отношении водителя был составлен административный протокол за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — сообщили в полиции Нижнего Тагила. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле пьяный мужчина попал в аварию и скрылся с места ДТП. По словам очевидца, мужчина попросил друзей отогнать машину на тросе, а после сам сел за руль.