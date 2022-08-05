05 августа 2022

Неадекватный тагильчанин на машине попал в ДТП и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В Нижнем тагиле мужчина попал в ДТП и скрылся Фото:

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина на автомобиле Lada врезался и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец.

«Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль», — рассказал очевидец в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора видео, ДТП произошло 5 августа примерно в 19:00 на перекрестке улиц Красноармейская-Черных.

Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин на иномарке врезался в забор и перевернулся. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге пьяная женщина за рулем иномарки протаранила дом.

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В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина на автомобиле Lada врезался и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль», — рассказал очевидец в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора видео, ДТП произошло 5 августа примерно в 19:00 на перекрестке улиц Красноармейская-Черных. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин на иномарке врезался в забор и перевернулся. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге пьяная женщина за рулем иномарки протаранила дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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