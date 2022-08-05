Неадекватный тагильчанин на машине попал в ДТП и скрылся. Видео

06 августа 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

В Нижнем тагиле мужчина попал в ДТП и скрылся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина на автомобиле Lada врезался и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль», — рассказал очевидец в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора видео, ДТП произошло 5 августа примерно в 19:00 на перекрестке улиц Красноармейская-Черных. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин на иномарке врезался в забор и перевернулся. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге пьяная женщина за рулем иномарки протаранила дом.

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина на автомобиле Lada врезался и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец. «Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль», — рассказал очевидец в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора видео, ДТП произошло 5 августа примерно в 19:00 на перекрестке улиц Красноармейская-Черных. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин на иномарке врезался в забор и перевернулся. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге пьяная женщина за рулем иномарки протаранила дом.