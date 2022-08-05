В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина на автомобиле Lada врезался и покинул место ДТП. Об этом рассказал очевидец.
«Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль», — рассказал очевидец в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора видео, ДТП произошло 5 августа примерно в 19:00 на перекрестке улиц Красноармейская-Черных.
Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный свердловчанин на иномарке врезался в забор и перевернулся. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге пьяная женщина за рулем иномарки протаранила дом.
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