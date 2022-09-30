Washington Post: Европа не смогла договориться о потолке цен на газ из России

30 сентября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Предложение по ограничению цен на заг не получило поддержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В связи с резким ростом цен на энергоносители, лидеры ЕС хотят установить потолок на цены на газ из РФ. Министры энергетики Европейского Союза собирались принять пакет мер об ограничении цен на российский газ, но вопрос так и остался вне обсуждения. «Предложение [по потолку цен на газ] будет обсуждаться на встрече в пятницу, но пока не получило единодушной поддержки, особенно заблокированной Германией. Европейская комиссия в своем анализе предупредила, что такое ограничение может ослабить способность блока обеспечивать поставки газа на мировой рынок», — сообщает Washington Post. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.

В связи с резким ростом цен на энергоносители, лидеры ЕС хотят установить потолок на цены на газ из РФ. Министры энергетики Европейского Союза собирались принять пакет мер об ограничении цен на российский газ, но вопрос так и остался вне обсуждения. «Предложение [по потолку цен на газ] будет обсуждаться на встрече в пятницу, но пока не получило единодушной поддержки, особенно заблокированной Германией. Европейская комиссия в своем анализе предупредила, что такое ограничение может ослабить способность блока обеспечивать поставки газа на мировой рынок», — сообщает Washington Post. Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса.