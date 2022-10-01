Британцы накинулись на Трасс после ее слов о новых санкциях против России

02 октября 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Британцев взбесила логика Трасс Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Великобритании высказали свое недовольство по поводу заявления премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Свое мнение они написали под ее постом в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», — выразил свое мнение один из пользователей соцсети. «Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» — задался вопросом другой комментатор. Еще один человек отметил, что санкции против России больше вредят самой Великобритании. «Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», — подчеркнул он. Еще один комментатор «расшифровал» слова Лиз Трасс, сказав, что правительство, по всей видимости, готово без колебаний потратить все деньги британцев на оружие и другие вещи для украинцев, пока местные испытывают трудности. Кроме того, около 51% из почти 5000 опрошенных британцев считают, что Лиз Трасс недостаточно компетентна в области политики. По их мнению, она и ее пария принесли достаточный ущерб стране.

Жители Великобритании высказали свое недовольство по поводу заявления премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Свое мнение они написали под ее постом в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост», — выразил свое мнение один из пользователей соцсети. «Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?» — задался вопросом другой комментатор. Еще один человек отметил, что санкции против России больше вредят самой Великобритании. «Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине», — подчеркнул он. Еще один комментатор «расшифровал» слова Лиз Трасс, сказав, что правительство, по всей видимости, готово без колебаний потратить все деньги британцев на оружие и другие вещи для украинцев, пока местные испытывают трудности. Кроме того, около 51% из почти 5000 опрошенных британцев считают, что Лиз Трасс недостаточно компетентна в области политики. По их мнению, она и ее пария принесли достаточный ущерб стране.