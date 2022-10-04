В Кремле поддержали идею Илона Маска по спецоперации

04 октября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков поддержал идею Илона Маска о переведении российско-украинского конфликта в «мирное русло» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали предложение основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о заключении мира между Россией и Украиной позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Маск ищет пути мирного выхода. С самого начала Россия была за то, чтобы ее условия были выполнены в ходе переговоров… Такие люди пытаются логически задуматься, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло. С другой стороны, эта мудрость разбивается о такие решение, как решение Зеленского о невозможности переговоров с президентом Путиным», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь также прокомментировал предложение Маска провести повторные референдумы в Крыму и на освобожденных территориях Донбасса и Украины. «Что касается референдумов, жители высказали свое мнение. Здесь ничего другого быть не может. Президент сегодня подпишет указы, и эти территории станут территорией России», — сказал он. Ранее Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины в рамках действий, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта.

В Кремле назвали предложение основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о заключении мира между Россией и Украиной позитивным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Маск ищет пути мирного выхода. С самого начала Россия была за то, чтобы ее условия были выполнены в ходе переговоров… Такие люди пытаются логически задуматься, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло. С другой стороны, эта мудрость разбивается о такие решение, как решение Зеленского о невозможности переговоров с президентом Путиным», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь также прокомментировал предложение Маска провести повторные референдумы в Крыму и на освобожденных территориях Донбасса и Украины. «Что касается референдумов, жители высказали свое мнение. Здесь ничего другого быть не может. Президент сегодня подпишет указы, и эти территории станут территорией России», — сказал он. Ранее Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины в рамках действий, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта.