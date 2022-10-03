Екатеринбуржец с эпилепсией попросился добровольцем на фронт. Видео

04 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Олег Партин последовал примеру друзей и попросился на спецоперацию Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Несмотря на тяжелое заболевание, екатеринбуржец Олег Партин сам явился в военкомат и попросил отправить его добровольцем на фронт. Мужчина объяснил URA.RU, что поступил так по примеру друзей, которые уже принимают участие в спецоперации на Украине. «Я пошел добровольцем, не стал ждать повестку. Почему пошел? Из-за ребят: у меня четверо друзей ушли по повестке, я за ними. Правда, могут еще и не отправить: у меня эпилепсия», — объяснил Олег Партин. Мужчина уже сдал все документы, прошел медкомиссию, ему осталось посетить нескольких врачей, которые и вынесут вердикт — годен ли доброволец для службы в армии. Он надеется на положительное решение. «Раньше я служил в войсках связи, рядовой, сейчас работаю на стройке. Хочу поехать на спецоперацию из патриотических соображений», — добавил Партин. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.

Несмотря на тяжелое заболевание, екатеринбуржец Олег Партин сам явился в военкомат и попросил отправить его добровольцем на фронт. Мужчина объяснил URA.RU, что поступил так по примеру друзей, которые уже принимают участие в спецоперации на Украине. «Я пошел добровольцем, не стал ждать повестку. Почему пошел? Из-за ребят: у меня четверо друзей ушли по повестке, я за ними. Правда, могут еще и не отправить: у меня эпилепсия», — объяснил Олег Партин. Мужчина уже сдал все документы, прошел медкомиссию, ему осталось посетить нескольких врачей, которые и вынесут вердикт — годен ли доброволец для службы в армии. Он надеется на положительное решение. «Раньше я служил в войсках связи, рядовой, сейчас работаю на стройке. Хочу поехать на спецоперацию из патриотических соображений», — добавил Партин. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.