03 октября 2022

Екатеринбуржец с эпилепсией попросился добровольцем на фронт. Видео

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Истории мобилизованных и добровольцев у Чкаловского военкомата. Екатеринбург
Олег Партин последовал примеру друзей и попросился на спецоперацию Фото:
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Мобилизация в России

Несмотря на тяжелое заболевание, екатеринбуржец Олег Партин сам явился в военкомат и попросил отправить его добровольцем на фронт. Мужчина объяснил URA.RU, что поступил так по примеру друзей, которые уже принимают участие в спецоперации на Украине.

«Я пошел добровольцем, не стал ждать повестку. Почему пошел? Из-за ребят: у меня четверо друзей ушли по повестке, я за ними. Правда, могут еще и не отправить: у меня эпилепсия», — объяснил Олег Партин.

Мужчина уже сдал все документы, прошел медкомиссию, ему осталось посетить нескольких врачей, которые и вынесут вердикт — годен ли доброволец для службы в армии. Он надеется на положительное решение. «Раньше я служил в войсках связи, рядовой, сейчас работаю на стройке. Хочу поехать на спецоперацию из патриотических соображений», — добавил Партин.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.

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Несмотря на тяжелое заболевание, екатеринбуржец Олег Партин сам явился в военкомат и попросил отправить его добровольцем на фронт. Мужчина объяснил URA.RU, что поступил так по примеру друзей, которые уже принимают участие в спецоперации на Украине. «Я пошел добровольцем, не стал ждать повестку. Почему пошел? Из-за ребят: у меня четверо друзей ушли по повестке, я за ними. Правда, могут еще и не отправить: у меня эпилепсия», — объяснил Олег Партин. Мужчина уже сдал все документы, прошел медкомиссию, ему осталось посетить нескольких врачей, которые и вынесут вердикт — годен ли доброволец для службы в армии. Он надеется на положительное решение. «Раньше я служил в войсках связи, рядовой, сейчас работаю на стройке. Хочу поехать на спецоперацию из патриотических соображений», — добавил Партин. Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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