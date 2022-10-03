03 октября 2022

Мобилизованные из Тобольска выезжают на учения в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных Тюменской области проходит на полигоне ТВВИКУ Фото:
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Мобилизация в России

Жители Тобольска, попавшие под мобилизацию, утром 5 октября будут передислоцированы на тюменский полигон Тюменского высшего военно-инженерного училища (ТВВИКУ) для прохождения боевого слаживания. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Военному комиссариату региона.

«Команда ребят из Тобольска, которые подлежат мобилизации, уже собрана. Утром 5 октября они поедут на полигон ТВВИКУ, где начнется боевое слаживание», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что на базе полигона ТВВИКУ открыт центр боевого слаживания для мобилизованных из ХМАО, ЯНАО, Пермского края и других регионов РФ. Военнослужащие проходят там медицинскую, огневую и тактическую подготовку, а также «обкатку танками».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii

Жители Тобольска, попавшие под мобилизацию, утром 5 октября будут передислоцированы на тюменский полигон Тюменского высшего военно-инженерного училища (ТВВИКУ) для прохождения боевого слаживания. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Военному комиссариату региона. «Команда ребят из Тобольска, которые подлежат мобилизации, уже собрана. Утром 5 октября они поедут на полигон ТВВИКУ, где начнется боевое слаживание», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что на базе полигона ТВВИКУ открыт центр боевого слаживания для мобилизованных из ХМАО, ЯНАО, Пермского края и других регионов РФ. Военнослужащие проходят там медицинскую, огневую и тактическую подготовку, а также «обкатку танками». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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