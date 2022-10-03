Мобилизованные из Тобольска выезжают на учения в Тюмень

Жители Тобольска, попавшие под мобилизацию, утром 5 октября будут передислоцированы на тюменский полигон Тюменского высшего военно-инженерного училища (ТВВИКУ) для прохождения боевого слаживания. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Военному комиссариату региона.
«Команда ребят из Тобольска, которые подлежат мобилизации, уже собрана. Утром 5 октября они поедут на полигон ТВВИКУ, где начнется боевое слаживание», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что на базе полигона ТВВИКУ открыт центр боевого слаживания для мобилизованных из ХМАО, ЯНАО, Пермского края и других регионов РФ. Военнослужащие проходят там медицинскую, огневую и тактическую подготовку, а также «обкатку танками».
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii