Свердловский депутат Госдумы решила обучиться военной медицине

Жанна Рябцева уточнила, что ведет коспекты занятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева проходит курсы оказания медицинской помощи, которая востребована среди медиков, работающих с ранеными во время боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Жанна Рябцева поступила на курсы младших медицинских сестер по уходу за больными. Как подчеркнула политик, на обучение она пошла, чтобы получить навыки, которые смогут спасти человеку жизнь», — говорится в сообщении пресс-службы. Сама Рябцева подчеркнула, что знания и умения, которые она получает, востребованы во время ведения боевых действий.

Она отметила, что внимательно изучает весь материал и ведет конспекты. «Курс большой, изучаю. Задача закончить. Это сегодня действительно важно», — подчеркнула Рябцева. На опубликованном видео она учится проводить манипуляции на манекене.

Ранее Жанна Рябцева выступала против антироссийских санкций, вводимых странами Запада. Она поддерживала военных, защищающих суверенитет России, и раскритиковала зарубежные СМИ.