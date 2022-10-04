Пермяки увидят в небе два метеорных потока

05 октября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Наблюдать за явлениями лучше всего за городом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В октябре жители Пермского края смогут увидеть два астрономических явления — метеорный поток Дракониды и метеорный поток Ориониды. Наблюдать за ними лучше всего за городом, где звезды видны лучше. «Первым в небе над Прикамьем появится метеорный поток Дракониды. Его можно будет наблюдать с 8 по 10 октября. Метеорный поток Ориониды будет наиболее активен 21 октября», — сообщили «В курсе». Наблюдать «звездный дождь» лучше всего в предутренние часы. Ожидается, что в час будет падать около 20 метеоров. Некоторые из метеоров оставляют сияющие следы из раскаленных частиц. Следы видны от нескольких секунд до минуты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки засняли редкое астрономическое явление. Речь — о суперлунии.

В октябре жители Пермского края смогут увидеть два астрономических явления — метеорный поток Дракониды и метеорный поток Ориониды. Наблюдать за ними лучше всего за городом, где звезды видны лучше. «Первым в небе над Прикамьем появится метеорный поток Дракониды. Его можно будет наблюдать с 8 по 10 октября. Метеорный поток Ориониды будет наиболее активен 21 октября», — сообщили «В курсе». Наблюдать «звездный дождь» лучше всего в предутренние часы. Ожидается, что в час будет падать около 20 метеоров. Некоторые из метеоров оставляют сияющие следы из раскаленных частиц. Следы видны от нескольких секунд до минуты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки засняли редкое астрономическое явление. Речь — о суперлунии.