13 июля 2022

В Пермском крае было замечено редкое астрономическое явление

© Служба новостей «URA.RU»
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Супер (роковое) полнолуние. Пермь, полнолуние, супер полнолуние, роковае полнолуние, полная луна, лунная ночь, 14 июля 2022
Суперлуние можно было наблюдать в любой точке Перми Фото:

В соцсетях появились кадры суперлуния — необычного небесного явления, которое сфотографировали жители Пермского края. Корреспондент URA.RU тоже не остался в стороне и, в свою очередь, сделал фотографию ночного неба.

«Луна сейчас находится в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (расстоянии чуть больше 350 тысяч км). Ее увидеть совсем не трудно. Луна висит низко над южным горизонтом. Кажется очень большой и яркой», — рассказал наш корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 5 на 6 мая жители Перми могли наблюдать еще одно необычное небесное явление. В небе над городом пронесся метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца.

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В соцсетях появились кадры суперлуния — необычного небесного явления, которое сфотографировали жители Пермского края. Корреспондент URA.RU тоже не остался в стороне и, в свою очередь, сделал фотографию ночного неба. «Луна сейчас находится в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (расстоянии чуть больше 350 тысяч км). Ее увидеть совсем не трудно. Луна висит низко над южным горизонтом. Кажется очень большой и яркой», — рассказал наш корреспондент. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 5 на 6 мая жители Перми могли наблюдать еще одно необычное небесное явление. В небе над городом пронесся метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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