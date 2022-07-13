В Пермском крае было замечено редкое астрономическое явление

Суперлуние можно было наблюдать в любой точке Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В соцсетях появились кадры суперлуния — необычного небесного явления, которое сфотографировали жители Пермского края. Корреспондент URA.RU тоже не остался в стороне и, в свою очередь, сделал фотографию ночного неба.

«Луна сейчас находится в перигее, то есть в ближайшей точке к Земле (расстоянии чуть больше 350 тысяч км). Ее увидеть совсем не трудно. Луна висит низко над южным горизонтом. Кажется очень большой и яркой», — рассказал наш корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ночь с 5 на 6 мая жители Перми могли наблюдать еще одно необычное небесное явление. В небе над городом пронесся метеорный поток эта-Аквариды. Его также называют Майским, так как он обычно приходится на первые дни последнего весеннего месяца.