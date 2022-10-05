Тюменские таксисты бесплатно возят продукты мобилизованным

Тюменские таксисты решили помочь мобилизованным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюмени некоторые водители такси бесплатно доставляют продукты мобилизованным, дислоцированным на загородном полигоне ТВВИКУ. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

«У нас в таксопарке есть несколько водителей, которые не подлежат мобилизации по состоянию здоровья. При этом, они поддерживают спецоперацию и имеют большое желание помочь мобилизованным. Между собой они договорились, что если получают заказ по доставке продуктов на полигон ТВВИКУ, то с клиентов деньги не берут. Такая небольшая акция поддержки», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что водители также часто не берут плату за проезд с родственников, которые едут за город, чтобы повидаться с мобилизованными родственниками. «Есть и такие случаи. Водители смотрят на состояние людей, которых везут. Если замечают, что они в подавленном настроении, то отказываются брать деньги. При условии, что заявка оформлена за наличную оплату. По безналу средства спишутся автоматически», — уточнил источник URA.RU.

Он отметил, что акция не носит массовый характер. Это инициатива отдельно взятой группы тюменских водителей такси.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. В Тюмени боевое слаживание военнослужащих проходит на базе полигона ТВВИКУ.