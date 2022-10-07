В ДНР освободили три населенных пункта

В ДНР сообщили об успехах на артемовском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой Народной Республике освободили три населенных пункта. Под контролем ВС РФ находятся Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево.
«По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Уточняется, что территории находятся на артемовском направлении.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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