В ДНР освободили три населенных пункта

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, солдат, сво
В ДНР сообщили об успехах на артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике освободили три населенных пункта. Под контролем ВС РФ находятся Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево.

«По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Уточняется, что территории находятся на артемовском направлении.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

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В Донецкой Народной Республике освободили три населенных пункта. Под контролем ВС РФ находятся Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево. «По состоянию на 7 октября 2022 г. на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. Уточняется, что территории находятся на артемовском направлении. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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