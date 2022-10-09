В больнице екатеринбурженке посоветовали обследовать себя по видео из интернета

Жительница Екатеринбурга дважды столкнулась с пренебрежительным отношением в поликлинике Центральной городской клинической больницы № 1 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В екатеринбургской больнице во время диспансеризации гинеколог посоветовала 24-летней девушке обследовать молочные железы самостоятельно, опираясь на видео из интернета. При этом девушке не дали направление к маммологу.

«Очередь совсем не двигалась. Врач тратила на одного пациента по 30 минут. И это был обычный осмотр! Уже на приеме гинеколог сказала мне: „Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?“», — рассказала девушка изданию «КП-Екатеринбург».

По словам жительницы Екатеринбурга, она проходила плановое обследование 8 октября в поликлинике Центральной городской клинической больницы № 1. Также девушка подчеркнула, что это не первый раз, когда в данной больнице к пациентам относятся пренебрежительно. Летом 2022 года она обратилась с сыпью к дерматологу.

«Дерматолог вообще удивился, зачем я пришла. Выписал мазь и таблетки. Когда я спросила, из-за чего могла появиться сыпь, он ответил: «Не знаю, всякое бывает», — заявила екатеринбурженка.

Ранее врачи из Талицы (Свердловская область) восемь дней лечили годовалую девочку препаратами от простуды, хотя у нее внутри было инородное тело. Спасти ребенка удалось только в областной больнице в Екатеринбурге.