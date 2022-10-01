Свердловские врачи неделю не могли обнаружить инородное тело и лечили годовалого ребенка от простуды

02 октября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Помочь ребенка удалось только врачам из областной больницы в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи из Талицы (Свердловская область) восемь дней лечили годовалую девочку препаратами от простуды, хотя у нее внутри было инородное тело. Спасти ребенка удалось только в областной больнице в Екатеринбурге. Об этом рассказала мать девочки. «Моя дочь побежала и запнулась за ножку дивана и упала на спину, она резко и очень сильно закашляла, не могла откашляться. Мы быстро поехали к врачу в соседнее село. Я объяснила всю ситуацию и предположила, что она что-то проглотила, на что врач сказала, что это ларинготрахеит», — рассказала мать ребенка в сообществе «Подслушано Талица» в соцсети «ВКонтакте». Однако со временем состояние девочки стало ухудшаться, и свердловчанка решила съездить в Талицкую больницу и сделать рентген. «Мы сходили на рентген, пришли к нему со снимком, он посмотрел и сказал, что ничего нет, все хорошо», — рассказала мать. Спустя три дня у ребенка повысилась температура и ее вместе с родительницей положили в инфекционное отделение Талицкой детской больницы. «Ребенку начали ставить уколы и капельницы. Мы пролежали там два дня, обсуждали с врачом, что там может быть инородное тело, но нам говорили, не нагнетайте, все будет нормально, не накручивайте себя», — сообщила свердловчанка. Из ребенка начала выходить слизь, и талицкие врачи приняли решения отправить девочку вместе с матерью в областную больницу в Екатеринбурге. «По нашим снимкам врачи смогли сразу определить присутствие инородного тела, которое в Талице не увидели, оно было в детском организме восемь дней. В течении некоторого времени нас прооперировали, достали инородное тело и откачали слизь», — сообщила мать ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловский Минздрав. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские врачи провели младенцу пластическую операцию мочевого пузыря. Частота возникновения этого порока составляет один случай на 35 тысяч новорожденных Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врачи из Талицы (Свердловская область) восемь дней лечили годовалую девочку препаратами от простуды, хотя у нее внутри было инородное тело. Спасти ребенка удалось только в областной больнице в Екатеринбурге. Об этом рассказала мать девочки. «Моя дочь побежала и запнулась за ножку дивана и упала на спину, она резко и очень сильно закашляла, не могла откашляться. Мы быстро поехали к врачу в соседнее село. Я объяснила всю ситуацию и предположила, что она что-то проглотила, на что врач сказала, что это ларинготрахеит», — рассказала мать ребенка в сообществе «Подслушано Талица» в соцсети «ВКонтакте». Однако со временем состояние девочки стало ухудшаться, и свердловчанка решила съездить в Талицкую больницу и сделать рентген. «Мы сходили на рентген, пришли к нему со снимком, он посмотрел и сказал, что ничего нет, все хорошо», — рассказала мать. Спустя три дня у ребенка повысилась температура и ее вместе с родительницей положили в инфекционное отделение Талицкой детской больницы. «Ребенку начали ставить уколы и капельницы. Мы пролежали там два дня, обсуждали с врачом, что там может быть инородное тело, но нам говорили, не нагнетайте, все будет нормально, не накручивайте себя», — сообщила свердловчанка. Из ребенка начала выходить слизь, и талицкие врачи приняли решения отправить девочку вместе с матерью в областную больницу в Екатеринбурге. «По нашим снимкам врачи смогли сразу определить присутствие инородного тела, которое в Талице не увидели, оно было в детском организме восемь дней. В течении некоторого времени нас прооперировали, достали инородное тело и откачали слизь», — сообщила мать ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в свердловский Минздрав. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские врачи провели младенцу пластическую операцию мочевого пузыря. Частота возникновения этого порока составляет один случай на 35 тысяч новорожденных