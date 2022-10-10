10 октября 2022

Власти ХМАО рассказали, какие продукты подешевели

В ХМАО подешевели сахар, сливочное масло и чай
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подорожали яйца Фото:

Директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель рассказал, что за последнее время в регионе подешевели сахар, сливочное масло, чай и рис. Об этом он заявил на заседании оперштаба.

«Зафиксировано снижение цен на группу товаров, в том числе: сахар, сливочное масло, чай и рис. Единственное, что подорожало, — куриные яйца на 1,5%», — уточнил глава департамента.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин. В среднем цена за литр в регионе составила 50,19 рубля.

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Директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель рассказал, что за последнее время в регионе подешевели сахар, сливочное масло, чай и рис. Об этом он заявил на заседании оперштаба. «Зафиксировано снижение цен на группу товаров, в том числе: сахар, сливочное масло, чай и рис. Единственное, что подорожало, — куриные яйца на 1,5%», — уточнил глава департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин. В среднем цена за литр в регионе составила 50,19 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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