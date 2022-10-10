Власти ХМАО рассказали, какие продукты подешевели

В ХМАО подорожали яйца
Директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель рассказал, что за последнее время в регионе подешевели сахар, сливочное масло, чай и рис. Об этом он заявил на заседании оперштаба.
«Зафиксировано снижение цен на группу товаров, в том числе: сахар, сливочное масло, чай и рис. Единственное, что подорожало, — куриные яйца на 1,5%», — уточнил глава департамента.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин. В среднем цена за литр в регионе составила 50,19 рубля.
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