Власти ХМАО рассказали, какие продукты подешевели

В ХМАО подешевели сахар, сливочное масло и чай

11 октября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В ХМАО подорожали яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель рассказал, что за последнее время в регионе подешевели сахар, сливочное масло, чай и рис. Об этом он заявил на заседании оперштаба. «Зафиксировано снижение цен на группу товаров, в том числе: сахар, сливочное масло, чай и рис. Единственное, что подорожало, — куриные яйца на 1,5%», — уточнил глава департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин. В среднем цена за литр в регионе составила 50,19 рубля.

Директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель рассказал, что за последнее время в регионе подешевели сахар, сливочное масло, чай и рис. Об этом он заявил на заседании оперштаба. «Зафиксировано снижение цен на группу товаров, в том числе: сахар, сливочное масло, чай и рис. Единственное, что подорожало, — куриные яйца на 1,5%», — уточнил глава департамента. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в период с 6 по 12 сентября зафиксирован рост цен на бензин. В среднем цена за литр в регионе составила 50,19 рубля.