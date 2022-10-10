10 октября 2022

Пять мэров из ХМАО создадут крупнейшую агломерацию региона

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Подписание соглашения о создании агломерации состоится 12 октября Фото:

В Сургуте состоится подписание соглашения о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. В ее состав войдут Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Об этом сообщили в сургутской администрации.

«В Сургуте будет подписано соглашение о создании самой крупной городской агломерации в Югре. Сторонами соглашения станут пять муниципалитетов: города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. От Сургута документ подпишет глава города Андрей Филатов», — говорится на сайте сургутской мэрии.

Подписать соглашение должны 12 октября. Оно позволит объединить силы городов и районов для социального, экономического и демографического развития за счет совместных проектов. «Это система сближенных и экономически взаимосвязанных населенных пунктов, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, а также общей социальной и торговой инфраструктурой», — уточняют в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО два мэра договорились об агломерации территорий. Тогда речь шла про Югорск и Советский район. При этом к дальнейшей идее объединения муниципалитетов их главы оказались скептически настроены.

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В Сургуте состоится подписание соглашения о создании крупнейшей городской агломерации в ХМАО. В ее состав войдут Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. Об этом сообщили в сургутской администрации. «В Сургуте будет подписано соглашение о создании самой крупной городской агломерации в Югре. Сторонами соглашения станут пять муниципалитетов: города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. От Сургута документ подпишет глава города Андрей Филатов», — говорится на сайте сургутской мэрии. Подписать соглашение должны 12 октября. Оно позволит объединить силы городов и районов для социального, экономического и демографического развития за счет совместных проектов. «Это система сближенных и экономически взаимосвязанных населенных пунктов, объединенных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, а также общей социальной и торговой инфраструктурой», — уточняют в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО два мэра договорились об агломерации территорий. Тогда речь шла про Югорск и Советский район. При этом к дальнейшей идее объединения муниципалитетов их главы оказались скептически настроены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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