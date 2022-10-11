Автомобилист из ХМАО взыскал с дорожников компенсацию за разбитый Mercedes

12 октября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Суд Нижневартовска присудил компенсацию в 136 тыс. рублей за разбитый автомобиль Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) автомобилист добился компенсации за разбитый Mercedes от муниципальной службы, ответственной за уборку дорог. О вынесенном судебном решении сообщается на сайте Нижневартовского городского суда. «Решением Нижневартовского городского суда с МБУ „УпоДХБ города Нижневартовск“ в пользу гражданина в счет возмещения материального ущерба взыскано 136 920 рублей. Решение суда вступило в законную силу», — сообщается на сайте суда. Автовладелец подал в суд на компанию из-за того, что его автомобиль врезался в снежный вал, оставленный на дороге при уборке снега. Трасологической экспертизой установлено, что при движении мужчина превысил разрешенную скорость на 25 километров, но и при разрешенных 60 км/ч он бы не избежал столкновения со снегом. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионный фонд взыскал с коммунальщиков из Ханты-Мансийска 12 тыс. рублей. По итогам рассмотрения жалобы управляющей компании, судебный приказ был отменен.

В Нижневартовске (ХМАО) автомобилист добился компенсации за разбитый Mercedes от муниципальной службы, ответственной за уборку дорог. О вынесенном судебном решении сообщается на сайте Нижневартовского городского суда. «Решением Нижневартовского городского суда с МБУ „УпоДХБ города Нижневартовск“ в пользу гражданина в счет возмещения материального ущерба взыскано 136 920 рублей. Решение суда вступило в законную силу», — сообщается на сайте суда. Автовладелец подал в суд на компанию из-за того, что его автомобиль врезался в снежный вал, оставленный на дороге при уборке снега. Трасологической экспертизой установлено, что при движении мужчина превысил разрешенную скорость на 25 километров, но и при разрешенных 60 км/ч он бы не избежал столкновения со снегом. Ранее URA.RU рассказало, что пенсионный фонд взыскал с коммунальщиков из Ханты-Мансийска 12 тыс. рублей. По итогам рассмотрения жалобы управляющей компании, судебный приказ был отменен.