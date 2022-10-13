Спрос на бытовую технику в Перми вырос в три раза

В Перми за год спрос на бытовую технику вырос в три раза. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру». Данные приводятся за сентябрь 2022 года в сравнении с тем же месяцем 2021 года.
«Среди регионов интенсивный рост спроса зафиксирован в Перми (+200%)», — рассказали аналитики. По России спрос увеличился на 256%.
Самыми популярными электроприборами у пермяков стали электрические и индукционные плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, кофемолки, бритвы, утюги, парогенераторы и термопоты. Резкий рост спроса также был и в других городах страны: Ростове-на-Дону (+350%), Челябинске (+238%), Москве (+237%) и других.
Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке цен на бытовую технику в пермских магазинах. В апреле средняя стоимость таких товаров выросла на 30-70%.
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