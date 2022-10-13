Спрос на бытовую технику в Перми вырос в три раза

14 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

По стране спрос на бытовую технику увеличился в среднем на 256% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми за год спрос на бытовую технику вырос в три раза. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру». Данные приводятся за сентябрь 2022 года в сравнении с тем же месяцем 2021 года. «Среди регионов интенсивный рост спроса зафиксирован в Перми (+200%)», — рассказали аналитики. По России спрос увеличился на 256%. Самыми популярными электроприборами у пермяков стали электрические и индукционные плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, кофемолки, бритвы, утюги, парогенераторы и термопоты. Резкий рост спроса также был и в других городах страны: Ростове-на-Дону (+350%), Челябинске (+238%), Москве (+237%) и других. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке цен на бытовую технику в пермских магазинах. В апреле средняя стоимость таких товаров выросла на 30-70%.

В Перми за год спрос на бытовую технику вырос в три раза. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру». Данные приводятся за сентябрь 2022 года в сравнении с тем же месяцем 2021 года. «Среди регионов интенсивный рост спроса зафиксирован в Перми (+200%)», — рассказали аналитики. По России спрос увеличился на 256%. Самыми популярными электроприборами у пермяков стали электрические и индукционные плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, кофемолки, бритвы, утюги, парогенераторы и термопоты. Резкий рост спроса также был и в других городах страны: Ростове-на-Дону (+350%), Челябинске (+238%), Москве (+237%) и других. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке цен на бытовую технику в пермских магазинах. В апреле средняя стоимость таких товаров выросла на 30-70%.