13 октября 2022

Спрос на бытовую технику в Перми вырос в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По стране спрос на бытовую технику увеличился в среднем на 256% Фото:

В Перми за год спрос на бытовую технику вырос в три раза. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру». Данные приводятся за сентябрь 2022 года в сравнении с тем же месяцем 2021 года.

«Среди регионов интенсивный рост спроса зафиксирован в Перми (+200%)», — рассказали аналитики. По России спрос увеличился на 256%.

Самыми популярными электроприборами у пермяков стали электрические и индукционные плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, кофемолки, бритвы, утюги, парогенераторы и термопоты. Резкий рост спроса также был и в других городах страны: Ростове-на-Дону (+350%), Челябинске (+238%), Москве (+237%) и других.

Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке цен на бытовую технику в пермских магазинах. В апреле средняя стоимость таких товаров выросла на 30-70%.

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В Перми за год спрос на бытовую технику вырос в три раза. Такими данными с URA.RU поделились аналитики сервиса «ВсеИнструменты.ру». Данные приводятся за сентябрь 2022 года в сравнении с тем же месяцем 2021 года. «Среди регионов интенсивный рост спроса зафиксирован в Перми (+200%)», — рассказали аналитики. По России спрос увеличился на 256%. Самыми популярными электроприборами у пермяков стали электрические и индукционные плитки, фены, радиоприемники, кофеварки, кофемолки, бритвы, утюги, парогенераторы и термопоты. Резкий рост спроса также был и в других городах страны: Ростове-на-Дону (+350%), Челябинске (+238%), Москве (+237%) и других. Ранее URA.RU рассказывало о резком скачке цен на бытовую технику в пермских магазинах. В апреле средняя стоимость таких товаров выросла на 30-70%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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