В Перми за месяц бытовая техника подорожала на 30-70%

Из товаров бытовая техника подорожала сильнее всего Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Рост цен на непродовольственные товары в пермских магазинах в марте составил 12,8%, а услуги подорожали на 7,29%. Сильнее всего взлетели цены на электронику, бытовую технику, а также теле- радиотовары. Данные URA.RU сообщил Пермьстат.

«В 1,7 раза подорожали стиральные машины. В 1,4-1,5 раза холодильники, телевизоры, компьютеры, мониторы, блендеры. В 1,3 раза электрочайники, электроутюги, электропылесосы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране заметный рост цен был отмечен на непродовольственные товары импортных производителей. Поэтому процентный рост был зафиксирован разный. К примеру, обувь, одежда и трикотажные изделия подорожали на 0,1-15,3%. Увеличилась стоимость кроссовок (15,3%), чулочно-носочных изделий (8,9%), бельевого трикотажа (8,1%), одежды мужской (6,6%), детской (6,3%), женской (2,8%).

Парфюмерия и косметика стали дороже на 17,2%, моющие и чистящие средства — на 14,1%. В диапазоне от 1% до 25,4% увеличилась стоимость мебели, ковров, посуды. Стройматериалы выросли в цене на 13,9%. На 8% подорожали лекарства, но жизненно необходимые лишь на 3%.

Увеличение стоимости отмечено на все виды отечественных и импортных легковых автомобилей (9,6-26,6%). Автомобильные шины выросли в цене на 27,8%. Зато в марте дешевле стало стоить моторное топливо, правда всего на 0,2%. Сильнее всего в марте подешевело газовое моторное топливо (на 5,3%) и дизельное топливо (на 3,2%).

В сфере оказания бытовых услуг на 0,5-17,7% увеличилась стоимость печати цветных фотографий, установки натяжного потолка и пластиковых окон, изготовления фотографий для документов, маникюра, парикмахерских услуг. Выросли цены на ритуальные услуги (9,4%).

В 1,3 раза подорожали авиаперелеты в салоне экономического класса. Поездки в поездах дальнего следования поднялись в цене на 10,2%. Стоимость туров в Египет, Турцию, ОАЭ по сравнению с предыдущим периодом выросла в 1,4-1,6 раз.

Рост цен связывают с экономической ситуацией в стране. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

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