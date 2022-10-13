Житель Перми выставил на продажу партию сухих пайков армии Соединенных Штатов Америки. Цена одного комплекта — полторы тысячи рублей, всего их в партии 60 штук. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито».
«Сухие пайки общего назначения (военные, пожарные, полицейские, гражданские и т. д.) MRE Star. В России купить достаточно сложно. Обмена, возврата нет. Вы получите то, что на фото. Про покупке четырех штук — пятая в подарок», — сообщается в объявлении.
В состав одного комплекта входит большой комплексный обед, порция курицы с рисом и овощами, ореховый коктейль, пирожное, крекеры, растворимый сок, кофе, сахар, соль, перец. Как пояснил URA.RU продавец, срок годности сухпайков — до февраля 2023 года. На вопрос, откуда у него товар, автор объявления ничего не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми продает повестку на срочную службу в армию СССР. За документ из прошлого века продавец запросил 15 тысяч рублей.
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