Группа украинских разведчиков попала в плен сил ЛНР в Харьковской области

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) захватили в плен группу украинских разведчиков. Об этом сообщил пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.
«Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен», — цитирует Виктора Бережного РИА «Новости».
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Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) захватили в плен группу украинских разведчиков. Об этом сообщил пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной. «Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен», — цитирует Виктора Бережного РИА «Новости». Ранее пленный разведчик рассказал об участии более 100 иностранных наемников в боях под Харьковом. По его словам, среди иностранцев были действующие офицеры США, Британии и Польши. 10 октября в Херсонской области попали в плен два офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.