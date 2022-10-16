16 октября 2022

Группа украинских разведчиков попала в плен сил ЛНР в Харьковской области

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, бронемашина, тигр, северодонецк
Семь украинских разведчиков попали в плен к бойцам ЛНР, заявил Виктор Бережной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) захватили в плен группу украинских разведчиков. Об этом сообщил пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.

«Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен», — цитирует Виктора Бережного РИА «Новости».

Ранее пленный разведчик рассказал об участии более 100 иностранных наемников в боях под Харьковом. По его словам, среди иностранцев были действующие офицеры США, Британии и Польши. 10 октября в Херсонской области попали в плен два офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

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Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) захватили в плен группу украинских разведчиков. Об этом сообщил пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной. «Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен», — цитирует Виктора Бережного РИА «Новости». Ранее пленный разведчик рассказал об участии более 100 иностранных наемников в боях под Харьковом. По его словам, среди иностранцев были действующие офицеры США, Британии и Польши. 10 октября в Херсонской области попали в плен два офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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