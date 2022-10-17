Власти приграничной с РФ области Украины сообщили об обстреле критически важных объектов

Дмитрий Живицкий сообщил, что после обстрела есть пострадавшие.
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти области Украины, граничащей с Россией сообщили о совершившемся обстреле по объектам инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своем telegram-канале.
«Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие.» — написал политик. Также он добавил, что позже будут освещены детали произошедшего.
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