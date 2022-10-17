Власти приграничной с РФ области Украины сообщили об обстреле критически важных объектов

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Обстрел Городской администрации. Донецк, обстрел
Дмитрий Живицкий сообщил, что после обстрела есть пострадавшие. Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти области Украины, граничащей с Россией сообщили о совершившемся обстреле по объектам инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своем telegram-канале.

«Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие.» — написал политик. Также он добавил, что позже будут освещены детали произошедшего.

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Власти области Украины, граничащей с Россией сообщили о совершившемся обстреле по объектам инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своем telegram-канале. «Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие.» — написал политик. Также он добавил, что позже будут освещены детали произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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