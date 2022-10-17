Власти приграничной с РФ области Украины сообщили об обстреле критически важных объектов

17 октября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Живицкий сообщил, что после обстрела есть пострадавшие. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти области Украины, граничащей с Россией сообщили о совершившемся обстреле по объектам инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своем telegram-канале. «Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие.» — написал политик. Также он добавил, что позже будут освещены детали произошедшего.

Власти области Украины, граничащей с Россией сообщили о совершившемся обстреле по объектам инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в своем telegram-канале. «Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие.» — написал политик. Также он добавил, что позже будут освещены детали произошедшего.