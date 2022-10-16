Главный вуз ХМАО проводит уроки патриотизма для школьников

Югорский государственный университет проводит для школьников лекции по военной истории и подготовку к военной службе. Уроки проходят в центре военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе университета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
«Югорский государственный университет уделяет внимание военно-патриотическому развитию подрастающего поколения. Целью событий является сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества; развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания молодежи Югры», — сказали в пресс-службе.
Участие в мероприятиях принимают школьники со всей Югры. Школьники соревнуются в умении точно стрелять, в атлетическом многоборье, в конкурсе казачьей песни, также в знаниях истории.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО со 2 сентября для школьников начнут проходить патриотические занятия в рамках предмета «Разговоры о важном». Планировалось, что классные часы будет проходить раз в неделю.
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