16 октября 2022
15 октября 2022

Главный вуз ХМАО проводит уроки патриотизма для школьников

Югорский государственный университет проводит подготовку школьников к военной службе
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, кадеты, девушка, день пограничника, юнармия
ЮГУ проводит уроки патриотизма для школьников Фото:

Югорский государственный университет проводит для школьников лекции по военной истории и подготовку к военной службе. Уроки проходят в центре военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе университета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Югорский государственный университет уделяет внимание военно-патриотическому развитию подрастающего поколения. Целью событий является сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества; развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания молодежи Югры», — сказали в пресс-службе.

Участие в мероприятиях принимают школьники со всей Югры. Школьники соревнуются в умении точно стрелять, в атлетическом многоборье, в конкурсе казачьей песни, также в знаниях истории.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО со 2 сентября для школьников начнут проходить патриотические занятия в рамках предмета «Разговоры о важном». Планировалось, что классные часы будет проходить раз в неделю.

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Югорский государственный университет проводит для школьников лекции по военной истории и подготовку к военной службе. Уроки проходят в центре военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе университета. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. «Югорский государственный университет уделяет внимание военно-патриотическому развитию подрастающего поколения. Целью событий является сохранение и развитие исторических, культурных и духовных традиций российского казачества; развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания молодежи Югры», — сказали в пресс-службе. Участие в мероприятиях принимают школьники со всей Югры. Школьники соревнуются в умении точно стрелять, в атлетическом многоборье, в конкурсе казачьей песни, также в знаниях истории. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО со 2 сентября для школьников начнут проходить патриотические занятия в рамках предмета «Разговоры о важном». Планировалось, что классные часы будет проходить раз в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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