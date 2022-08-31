Школьников из ХМАО научат патриотизму по сценарию

В школы ХМАО поступили рекомендации по проведению уроков "Разговоры о важном"

01 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

В школах ХМАО начнут вести уроки патриотизма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школах ХМАО со 2 сентября начнут проходить патриотические занятия в рамках предмета «Разговоры о важном». Методические рекомендации и сценарии уроков уже поступили в школы, а педагогов научили общаться со школьниками. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Первый урок пройдет завтра, как и везде в России, он будет посвящен Дню знаний и возможностям, которые есть в стране для молодежи. Тема: Россия — страна возможностей. Есть методические рекомендации для преподавателей, это перечень тематик, единое расписание и основные вопросы, которые на уроках обсуждаются», — сказал Дренин. Директор окружного департамента добавил, что занятие являются не уроком, а классным часом и будет проходить раз в неделю. «Это — не уроки. Это — классные часы. Смысл их не в обучении, а в информировании», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что в югорских школах и детсадах появятся уроки духовно-нравственного воспитания и патриотизма. Тогда об этом рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

В школах ХМАО со 2 сентября начнут проходить патриотические занятия в рамках предмета «Разговоры о важном». Методические рекомендации и сценарии уроков уже поступили в школы, а педагогов научили общаться со школьниками. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Первый урок пройдет завтра, как и везде в России, он будет посвящен Дню знаний и возможностям, которые есть в стране для молодежи. Тема: Россия — страна возможностей. Есть методические рекомендации для преподавателей, это перечень тематик, единое расписание и основные вопросы, которые на уроках обсуждаются», — сказал Дренин. Директор окружного департамента добавил, что занятие являются не уроком, а классным часом и будет проходить раз в неделю. «Это — не уроки. Это — классные часы. Смысл их не в обучении, а в информировании», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что в югорских школах и детсадах появятся уроки духовно-нравственного воспитания и патриотизма. Тогда об этом рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.